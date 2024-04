Dr e Dongfeng rilanciano Tiger: 3 nuovi modelli in arrivo in Europa

A quanto pare Dr, il marchio automobilistico italo-cinese, ha messo la quarta e ha deciso di puntare in alto, riportando in vita un vecchio brand britannico, ovvero Tiger, rilevato già nel 2022 da Jim Dudley, con tre nuovi modelli pronti a sbarcare su tutti i mercati europei. Ecco, allora, di che progetto si parla...

Per essere più precisi, la protagonista in questo caso è la collaborazione tra Dr e Automobiles Groupe con Dongfeng, una partnership che a quanto pare continua a crescere sempre più e che adesso si è posta come obiettivo il lancio di alcune novità che rischiano seriamente di allettare molti automobilisti europei, soprattutto italiani. Dunque, dopo le alleanze già intraprese con Chery, Jac e Baic, questa collab Italia-Cina ha deciso di rivoluzionare la propria proposta (Le auto EVO e DR costano meno, taglio ai prezzi fino a 3.100 euro).

Queste vetture, che quindi verranno vendute in tutto il Vecchio continente, secondo quanto rivelato dalle fonti, avranno una progettazione alquanto particolare. Infatti, il loro sviluppo è affidato agli ingegneri italiani, la produzione avverrà a Macchia d'Isernia in Molise, mentre la realizzazione delle piattaforme delle automobili in questione sarà affidata agli stabilimenti cinesi. L'apporto Made in Italy, se tale possiamo sempre definirlo, sarà decisivo nell'offrire un'impronta decisamente europea a queste auto. I modelli di questa nuova sinergia in Italia debutteranno già nel secondo trimestre del 2024 e presenteranno il logo del marchio britannico Tiger.

Nello specifico si parla di un SUV compatto da quattro metri e mezzo di lunghezza, e con una motorizzazione 1.5 turbo benzina o Thermohybrid benzina/GPL da 177 CV, una monovolume da 4,85 metri con un 1.5 turbo da 197 CV o Thermohybrid, e un'altra monovolume HEV 2+2+3 da oltre 5 metri.

