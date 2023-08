DR Automobiles, numeri record: SUV, City car e GPL low cost. Hanno trovato la chiave?

Sono numeri decisamente importanti quelli del gruppo DR Automobiles in questi primi sei mesi dell'anno 2023. L'azienda ha registrato al 31 giugno circa 20mila immatricolazioni in totale, di cui la maggior parte in Italia, leggasi 16.667, e il resto fra Spagna e veicoli commerciali.

Un trend che si conferma quindi positivo quello del gruppo fondato da Massimo Di Risio e che ha consentito all'azienda di chiudere il 2022 con 24.481 immatricolazioni complessive e una quota dell'1.86 per cento, numeri che quasi sicuramente verranno migliorati.

DR Automobilies va forte in vari mercati a cominciare da Gpl, dove la leader in Italia è Dacia, ma dove comunque l'azienda molisana si difende bene con la DR 4.0, la 5.0 e la 6.0. La crescita su base annua è eloquente, più 70%, passando dalle 9.769 vetture del 2022 fino alle oltre 16mila di quest'anno, con una quota di mercato che è passata da 1.43 a 1.98%.

Nel contempo è cresciuto anche il fatturato, da 141 milioni di euro agli attuali 350, per una crescita del 140 per cento. "La Dr Automobiles Groupe è un'azienda straordinaria perché già fare impresa in Italia è cosa notevole vista la burocrazia, farlo in Molise vale doppio", aveva spiegato poche settimane fa il ministro Salvini, visitando la sede dell'azienda a Macchia d'Isernia.

"Questo - aveva continuato - vale per la Dr o per la Molisana (azienda di pasta di Campobasso ndr) perché qua ci sono costi notevoli di trasporto, di logistica, di trasferimento del prodotto ai consumatori. Devo dire che fare auto a Torino o a Miliano è un conto, fare auto a Macchia d'Isernia – aveva aggiunto e concluso - aprire all'estero e vendere decine di migliaia di pezzi mi rende orgoglioso di essere umile partecipe di questa evoluzione".

Nel corso degli ultimi anni DR ha differenziato il listino dando vita a 4 diversi brand fra cui ICKX, per cui è stata lanciata la K2, clone della Wrangler, senza dimenticarsi di EVO e Sportequipe, per un totale di 17 modelli che spaziano dalle utilitarie fino a pick-up e fuoristrada, comprese le vetture elettriche. Nel corso del secondo semestre del 2023 DR conta di espandere ulteriormente l'offerta con il lancio di nuove vetture per tutti e 4 i brand.

La chiave di DR sembrerebbe essere quindi un'offerta plurima tutta tendenzialmente low cost, con varie motorizzazioni e una concentrazione in particolare di piccoli e grandi SUV: le vendite la stanno premiando.