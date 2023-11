DR alza il tiro con lo Sportequipe 8, il SUV premium ibrido da 49.900 euro

DR continua a sfornare nuovi SUV con i suoi vari marchi satellite e l'ultimo modello lanciato è lo Sportequipe 8, uno Sport Utiliy Vehicle premium plug-in hybrid da ben 7 posti.

Sotto il cofano vi si trova un motore turbo benzina da 1,5 litri per una potenza totale da 147 cavalli, ma al suo fianco vi sono non uno ma ben due propulsori elettrici, due batterie agli ioni di litio con un'autonomia di 80 km in modalità 100 per cento elettrica.

La potenza complessiva arriva così a 317 cavalli con una coppia massima di 545 Nm. Numeri importanti quelli dello Sportequipe 8, che permettono allo stesso veicolo ibrido di raggiungere i 100 km/h in soli 6,9 secondi per una velocità massima di 201 km/h.

Esteticamente l'8 riprende le linee dei SUV più moderni, a cominciare da Range e Land Rover, quindi con uno stile elegante e massiccio, con tanto di fari full led con dispositivo follow me home, oltre ad una fanaleria 3D nella zona posteriore e ad un bagagliaio smart con la chiave intelligente.

Internamente troviamo invece il tetto panoramico, le telecamere a 360 gradi, la ricarica wireless per lo smartphone, audio surround e il sistema keyless. L'infotainment gode di un display da ben 26,4 pollici, mentre il climatizzatore bizona ha uno schermo touch LCD da 9 pollici. Presente anche il sistema di purificazione dell'aria N95.

Molto interessante anche la tecnologia legata ai sistemi di sicurezza, visto che sullo Sportquipe 8 vi si trovano una serie di ADAS di livello 2, a cominciare dal rilevamento degli angoli ciechi, l'assistenza al mantenimento della corsia e il cruise control adattivo.

Infine il prezzo, che spinge DR a sfiorare i 50mila euro visto che il SUV ibrido appena descritto è in vendita a 49.900 euro. Da segnalare che lo Sportequipe 8 ha ben 7 posti, caratteristiche che poche auto possono vantare sul mercato.

DR, verso cui è stata aperta di recente una istruttoria, sta registrando numeri davvero importanti in questo 2023 in quanto a vendite, riuscendo ad incontrare le esigenze del pubblico.

Da ricordare che nella line-up l'azienda molisana vanta anche la DR 1.0 EV, elettrica super compatta da 20.000 euro con incentivi.