Dowsetts Tipo 184, un'auto da corsa anni '30 costruita su una Mazda MX-5

Se siete amanti di auto d’epoca, ed in particolare per le vetture da corsa anteguerra sapete quanto possa essere difficile riuscirne a parcheggiarne una all’interno del proprio garage. Sono difficili da reperire e costano una fortuna come la Bugatti Type 59/50S del 1935, ma l’inglese Dowsetts Classic Cars ha una soluzione e serve solo una Miata.

Per l’azienda britannica, e per molti appassionati, l’Alfa Romeo 158 è considerata una delle vetture da corsa più incredibili della storia, e fece il suo debutto nelle corse nel 1937. Successivamente, nel 1950, quando iniziò la Formula 1, vinse tutte le fare previste in quella stagione, mentre nel 1951 Juan Manuel Fangio vinse il campionato del mondo con la 159, una versione migliorate e aggiornata del modello.

Ebbene, Dowsetts Classic Cars ha messo a punto un pacchetto di conversione chiamato Tipo 184 che trasforma una Mazda MX-5 Miata NB di seconda generazione (un'uomo a lanciato una Mazda Miata a cielo aperto in una bufera di neve) nella leggendaria Alfa Romeo da competizione degli anni ’30. Se acquistate il kit avendo già l’auto donatrice, ed essendo pronti a passare qualche notte in garage, la modifica costerà 12.075 sterline (14.315 euro), altrimenti si può acquistare kit e auto al prezzo di 19.995 sterline (23.706 euro).

Infine c’è una terza modalità d’acquisto dedicata a chi non ha intenzione di sporcarsi le mani: il kit e l’auto donatrice arrivano già montati e pronti per scendere in strada, ma il prezzo raddoppia salendo a 50.000 sterline (59.282 euro). E se vi steste chiedendo da dove nasce il nome del kit, eccovi accontentati: il 158 di Alfa Romeo significata motore 1,5 litri a 8 cilindri, mentre il kit è denominato 184 perché monta il motore 1.8 a 4 cilindri della Miata.