Dovremo dire addio alla Skoda Fabia? Un'altra vittima dell'Euro 7

Come sappiamo, vuoi per i tempi che sono cambiati, vuoi - soprattutto - per le sempre più stringenti norme in fatto di emissioni, diversi costruttori hanno scelto di operare diverse modifiche alla propria offerta di modelli: Ford cesserà la produzione di Fiesta e Focus, ma forse dovremo dare l’addio anche alla Skoda Fabia.

L’ultima generazione della Skoda Fabia è arrivata sul mercato nel 2021, dunque è ancora giovanissima, ma già nel 2025 potrebbe esserci il rischio di doverla salutare per sempre. Per quell’anno infatti entreranno in vigore le norme Euro 7 e queste comporteranno un notevole aumento dei costi di produzione, dunque il prezzo di listino lieviterà e su un segmento compatto questo sarebbe un grosso problema, al punto da valutare se mantenere o meno il modello in gamma.

La conferma è arrivata dallo stesso CEO di Skoda, Klaus Zellmer, che hai microfoni di Autocar ha dichiarato che sarà impossibile mantenere un prezzo abbordabile per la Fabia, e così rimarrebbe tagliata fuori dal mercato. La Commissione Europea sostiene che l’incremento di prezzo dovrebbe attestarsi attorno ai 300 euro, ma in realtà è pensiero comune che i listino lieviterebbero di almeno 5.000 euro, dunque un modello come la Fabia sfonderebbe abbondantemente la soglia dei 20.000 euro (il prezzo base attuale è ci circa 18.000 euro).

E non bisogna dimenticare che Skoda presenterà un nuovo modello elettrico compatto con un prezzo che si aggirerà attorno ai 25.000 euro, dunque la sopravvivenza della Fabia sarebbe messa ulteriormente a rischio anche per questo motivo. In ogni caso, al momento non c’è ancora l’ufficialità sul destino della Skoda Fabia, ma prepariamoci ad un saluto imminente.