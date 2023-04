Quanto dovrebbe costare un'auto elettrica per diventare finalmente mainstream?

Qual è ad oggi il principale problema delle auto elettriche? Ovviamente il prezzo. La principale discriminante, al di là di autonomia, modelli disponibili e colonnine di ricarica, rappresenta senza dubbio la moneta che bisogna sborsare per acquistare un EV.

Ad oggi, come è ben noto, le auto elettriche sono abbastanza costose, in media un 25/30% in più rispetto alle stesse vetture con il motore endotermico, di conseguenza la domanda sorge spontanea: quanto dovrebbero costare gli EV affinchè possano finalmente spopolare?

Secondo un recente studio, in Italia un'auto nuova di media costa 26mila euro, mentre fra le 5 auto elettriche meno care d'Italia la più economica ha un costo di 21 mila euro. Quale dovrebbe essere quindi la cifra che potrebbe convincervi a investire i vostri denari in una full electric?

Molto probabilmente la risposta sarà 15-20 mila euro, una cifra che al momento risulta essere irraggiungibile sul mercato, così come spiegato anche dal CEO Volkwsagen: “Oggi un'auto elettrica al di sotto dei 25mila euro è irrealizzabile”.

Bisognerà quindi attendere i prossimi mesi, o più probabilmente i prossimi anni, affinchè i prezzi delle vetture con il propulsore elettrico si abbassino, un effetto fisiologico del mercato che dovrebbe verificarsi con la maggiore diffusione dell'elettrico, a cominciare dalle utilitarie, il modello che al momento manca nel nostro Paese così come in Europa.

Se da una parte infatti il mercato di SUV e berline prevede un'ampia scelta, diverso è invece il segmento storicamente più “ambito” d'Italia come appunto quello delle piccole utilitarie.

Sarà quindi possibile a breve acquistare un'auto elettrica a partire da 15mila euro? Difficile dirlo, ma tenendo conto dell'inflazione, dell'aumentare del costo della vita e di possibili nuove crisi economiche e finanziare, quello splendido limite dei 15mila euro è probabile che non torni mai più. Più probabile invece che il prezzo base si assesti sui 20/25 mila euro, magari con maggiore scelta e possibilità: vi convincerà questo prezzo ad eventualmente cambiare idea sull'elettrico?