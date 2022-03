Doveva restare un segreto, ma i brevetti hanno svelato il primo SUV elettrico di Lotus

La svolta elettrica di Lotus è stato come un fulmine a ciel sereno, non tanto per la decisione in sé, intrapresa praticamente da tutte le case costruttrici, ma per la storia stessa del marchio, da sempre legato al principio della leggerezza e del minimalismo applicato alle auto, che ovviamente fa a cazzotti con la mobilità elettrica.

In ogni caso la scelta è stata fatta, e la cosa ancor più audace è la scelta del primo dei quattro veicoli che caratterizzeranno la line-up full electric del brand. Si tratta di un SUV, nome in codice Type 132, il primo veicolo di questo tipo per la casa di Hethel e probabilmente la vettura più pesante mai costruita nel suo stabilimento.

Lotus ha adottato una comunicazione basata sul vedo e non vedo per il suo primo SUV, mostrando soltanto piccoli dettagli per pochi secondi, per creare un senso di attesa e di curiosità tra gli appassionati e i potenziali clienti, ma nonostante le fatiche del reparto adibito alla comunicazione, in rete sono spuntati i brevetti del mezzo che ne hanno svelato il look finale, rovinando la sorpresa del 29 marzo, giorno in cui il Type 132 verrà presentato ufficialmente al pubblico.

Il design parla da sé, ma evidenziamo alcuni dei dettagli più importanti. Prima di tutto possiamo vedere che la presa di ricarica (supporterà la ricarica a 800V, con una batteria da 120 kWh) è posta subito dietro al parafango anteriore sinistro, dove possiamo notare anche la mancanza degli specchietti retrovisori convenzionali, sostituiti con delle camere (ma non tutti i mercati potranno adottarle).

Nella parte anteriore e posteriore del tetto si notano i sensori LiDAR che spuntano dal lunotto, mentre a differenza di molti modelli elettrici, il frontale presenta ampie aperture dovute ad un’aerodinamica particolarmente raffinata, che sfrutta anche dei flap attivi nella parte inferiore del paraurti, a cui si aggiunge un sottoscocca completamente carenato.

Gli inediti cerchi a cinque razze in alluminio con inserti in fibra in carbonio del Type 132 li avevamo già intravisti in uno dei tanti teaser trailer, mentre al posteriore si nota un gruppo ottico orizzontale a tutta larghezza che ricorda lo stile Audi. Rimanendo sul retrotreno, curiosa infine, la scelta di adottare uno spoiler “spezzato”, che adotta un’aletta per lato.