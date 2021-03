Doug DeMuro schiera la sua Ford GT contro la rarissima GT40

Doug DeMuro è un grande appassionato di motori nonché collezionista di alcuni esemplari davvero niente male e adesso, tramite il canale YouTube del Petersen Automotive Museum, ha potuto condividere una interessantissima gara fra la sua Ford GT e una rarissima Ford GT40 Mark III.

Quest'ultima è un avvistamento molto poco comune, in quanto la GT40 Mark III è stata costruita in appena sette esemplari, anche se solo quattro di essi vantano il volante a sinistra. Il Petersen Automotive Museum ne possiede soltanto una unità, ed è molto probabile che abbia un valore assurdo.

La Ford GT del 2005 è invece di proprietà di Doug DeMuro, ed è molto più recente della concorrente. Non è molto corretto schierare l'una di fianco all'altra due vetture divise da decenni di evoluzione ingegneristica, ma la Ford GT40 Mark III si difende benissimo ancora oggi. Il bolide si muove grazie ad un generoso V8 da 4,7 litri, depotenziato a 310 cavalli di potenza e dotato di un cambio manuale a cinque rapporti in grado di convogliare il tutto alle ruote posteriori. Riguardo la gestione elettronica dell'output siamo in un'epoca nella quale era totalmente assente, ma dalla sua ha una massa davvero esigua: pesa circa 360 chilogrammi meno della GT del 2005.



D'altra parte però la supercar più moderna figura più di 600 cavalli di potenza (grazie a varie modifiche) sprigionati da un V8 turbocompresso da 5,4 litri con cambio manuale a sei rapporti. La potenza è praticamente doppia, ma vi consigliamo comunque di dare un'occhiata alle riprese, anche solo per osservare un esemplare da oltre 2 milioni di euro mentre si esprime al suo meglio.



Al giorno d'oggi invece Ford sta concentrando parte dei suoi sforzi per l'elettrificazione della gamma di veicoli proprietari. Un ottimo frutto di questi investimenti è di sicuro la nuova Ford Mustang Mach-E appena arrivata sul mercato, ma nel prossimo futuro assisteremo al debutto di tanti nuovi modelli a zero emissioni: Ford costruirà circa 600.000 auto elettriche in Europa su piattaforma Volkswagen.