Dott, arrivano a Roma i nuovi monopattini con frecce e ruota anteriore più grande

Dott annuncia oggi l’arrivo a Roma di 2.500 monopattini di nuova generazione che includono caratteristiche d’avanguardia volte a migliorare la sicurezza ed efficienza ambientale del proprio servizio.

Il nuovo modello di monopattino è azzurro come le biciclette ed è dotato di sistemi tecnologici d’avanguardia che rispettano tutti gli standard di sicurezza più alti del mercato. E’ presente un ammortizzatore frontale ed una ruota anteriore più grande, da ben 12 pollici, che garantisce una maggiore stabilità minimizzando l’impatto nei terreni sconnessi. Presente anche un triplo sistema frenante, ma soprattutto gli indicatori di direzione, come previsto dalla normativa vigente.

Nei nuovi monopattini sono stati montate anche le luci frontali e posteriori sempre accese, oltre che un porta cellulare in posizione verticale.

A Roma tutti i mezzi Dott sono dotati di batteria estraibile, una scelta che migliora l’efficienza ambientale, e le operazioni di manutenzione vengono effettuate internamente dal personale dipendente altamente qualificato che conosce bene anche la città e le esigenze degli utenti. Questi due fattori rendono il servizio più affidabile e la disponibilità della flotta è superiore al 95% del totale, con gli utenti che trovano un veicolo entro 100/150 metri nel 98,8% dei casi secondo i dati diffusi da Dott.

“Roma è per Dott uno dei principali mercati a livello europeo in termini di numero di cittadini che hanno deciso di affidarsi al nostro servizio e per questo ribadiamo la nostra volontà di investire ulteriormente nella Capitale introducendo un nuovo modello di monopattino che garantisca ancor più sicurezza ed affidabilità. Con 2.500 monopattini e 1.700 biciclette elettriche offriamo una delle flotte più ampie a Roma. Sono, infatti, oltre*3.2 milioni i noleggiche i nostri utenti hanno già realizzato con uno dei nostri mezzi nella Capitale. Dalle analisi e dalle ricerche effettuate, si evince che gli utenti apprezzano particolarmente l’affidabilità del nostro servizio e la nostra capacità di garantire veicoli sempre ben manutenuti e carichi laddove ne hanno realmente bisogno e a prezzi convenienti.”*- dichiara Andrea Giaretta, Regional General Manager Sud Europa di Dott.

