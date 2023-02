Donna dorme al volante mentre la Tesla va in autostrada: il video surreale

Un video con protagonista una Tesla e una proprietaria tutt'altro che disciplinata, ha fatto il giro del web nelle ultime ore, divenendo virale. Nel dettaglio, come si legge sul portale Le Parisien, si vede una donna mentre dorme beata in autostrada dopo aver inserito l'autopilot.

Tesla ha dichiarato guerra ai furbetti della guida autonoma, introducendo un ban di 2 settimane per i guidatori indisciplinati, ma evidentemente sono ancora molti gli automobilisti che ignorano le regole base, rischiando di provocare incidenti drammatici. Tra l'altro l'autopilot della nota casa americana è di livello 2, di conseguenza obbliga il guidatore a restare sempre vigile e a mantenere le mani sul volante, pronto ad intervenire.

Si tratta quindi di un sistema non ancora al 100% autonomo e lo ha dimostrato anche il video dell'autopilot di Tesla messo alla prova sulla neve. Insomma, va bene la guida autonoma per rilassarsi un po', specie se si guida in autostrada, ma addormentarsi ci sembra un tantino sconsiderato.

Nel filmato in questione, che trovate anche in fondo a questa pagina, si vede tale Vasiliki Dolas che si accorge appunto della donna completamente “abbioccata” sul sedile dell'auto con tanto di collo storto e occhiali che calano, mentre la sua Tesla procede in autostrada. "Lei non c'è. È completamente addormentata, svenuta”, commenta il 'cineamatore'. Una scena surreale che è durata circa 15 minuti, il tempo che i due hanno impiegato per decidere se avvertire o meno la polizia di quanto stesse accadendo.

Purtroppo non è la prima volta che episodi simili si verificano, e basta tornare indietro allo scorso luglio, quando un altro caso aveva fatto scalpore, quello di un uomo che si era addormentato alla guida della Tesla Model 3, venendo poi fermato e multato dalla polizia. In quel caso il tutto si era verificato nella Contea di Kenosh, Wisconsin (USA): l'automobilista stava dormendo tranquillamente al posto di guida, come se stesse facendo una siesta pomeridiana. L'uomo è stato intercettato dalle forze dell'ordine e per circa 2,2 miglia non ha dato segnali di vita, fino a che gli agenti non sono riusciti a bloccarlo.