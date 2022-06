Questo doppio rallentatore è l'incubo degli automobilisti: che voli clamorosi!

Se in certi tratti di strada non ci fossero gobbe o rallentatori o che dir si voglia, probabilmente alcune persone si sentirebbero in dovere di sfrecciare non curandosi del resto, e sebbene ci sono costruttori che studiano nuove soluzioni per regolare la velocità delle auto “a zone”, il dosso è ancora la soluzione migliore. E una doppia gobba?

Un doppio rallentatore, con i dossi posti a breve distanza l’uno dall’altro, diventa una soluzione a metà tra il pericoloso e il comico, a giudicare da questo video apparso su YouTube, dove auto di ogni tipo spiccano il volo e atterrano rovinosamente nell'attraversarlo. Il filmato è stato registrato da colui che abita di fronte a questo particolare rallentatore, che dopo aver passato anni da semplice osservatore, ha deciso di registrare e pubblicare i passaggi più disastrosi, comici o assurdi che capitano di fronte alla sua abitazione.

Non a caso il suo canale si chiama Speed Bump Olympics, perché effettivamente si potrebbe organizzare un campionato di salto in lungo o in alto su questo tratto di strada. Il video che vi proponiamo in apertura si riferisce in particolare al periodo compreso tra l’8 e il 15 maggio scorso, e sinceramente dopo aver premuto play non siamo più riusciti a smettere di guardare i malcapitati caduti nella trappola della doppia gobba, tra i quali figura anche un poliziotto a bordo di un Ford Explorer (a proposito, leggete la nostra prova su strada del Ford Explore plug-in hybrid).

Inoltre colui che ha dato vita al canale YouTube ha affermato che da 11 anni assiste a scene di questo tipo quotidianamente, ma in tutto questo tempo - seppur difficile da credere - mai nessuno è incappato in un incidente causato dai dossi. Quindi prendete qualcosa di fresco, pop corn e godetevi questa parentesi comica che rallegrerà la vostra giornata.