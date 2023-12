'Donna al volante pericolo costante' un falso mito: sono gli uomini i più trasgressori

Quante volte avete sentito la frase 'Donna al volante pericolo costante'? Sicuramente un sacco di volte, ma attenzione, siamo di fronte ad un falso mito. Per un motivo a noi oscuro le donne sono sempre state considerate più pericolose alla guida dell'uomo, una classica visione maschilista del mondo: ma nei fatti è davvero così?

La risposta è decisamente “no” e lo dimostrano i numeri registrati in Germania, dove le donne guidano in media con più attenzione alle regole rispetto agli uomini. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, coloro che violano maggiormente il codice della strada sono gli uomini.

Leggendo i numeri del 2022, ben il 78 per cento delle violazioni totali del codice della strada ha riguardato gli uomini, nonostante in Germania di fatto i guidatori uomini e donne (quasi) si equiparino: il 56% sono infatti i primi, contro il 44 per cento delle seconde sul totale degli automobilisti in circolazione.

"Gli uomini sono i maggiori trasgressori stradali, soprattutto durante i sorpassi e la guida sotto l'effetto dell'alcol!", afferma Tom Louven, avvocato partner di Geblitzt.de, associazione che si occupa di difendere gli automobilisti nelle controversie riguardanti il codice della strada: “Ognuno di loro commette oltre l’85% delle infrazioni stradali e degli illeciti amministrativi”.

Si tratta di una statistica che conferma quanto siano gli uomini coloro che trasgrediscono di più la legge, soprattutto quando si tratta di infrazioni stradali gravi come ad esempio l'eccesso di velocità o la violazione della distanza.

Tra l'altro secondo Louven, gli uomini sono anche coloro che prendono più multe in moto, a conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, di quanto il motto di apertura 'Donna al volante pericolo costante' non sia affatto veritiero.

Sempre stando ai dati dell'Ufficio federale di statistica ogni 100mila abitanti coinvolti in incidenti stradali, 404 sono donne e 529 sono uomini, e inoltre, questi ultimi hanno una probabilità superiore di ben tre volte di morire durante gli incidenti.

Si tratta di dati che confermano un precedente studio secondo cui se guidassero solo le donne ci sarebbe il 91.2% in meno di incidenti. “Uno stile di guida più aggressivo può portare a molti incidenti e violazioni”, aggiunge ancora Louven.

Ma a cosa si deve questo comportamento più aggressivo? Secondo la psicologa Anke Precht è tutta colpa del testosterone: "Negli uomini è dieci volte più alto che nelle donne”, ciò porta spesso e volentieri l'uomo a pigiare il piede sull'acceleratore e quindi a correre un maggiore rischio di prendere una multa.

C'è comunque da dire che gli uomini macinano più chilometri in auto rispetto alle donne, infine, gli uomini sono anche quelli che finiscono di più in tribunale a seguito di un incidente, rispetto invece al gentil sesso che si limita a pagare semplicemente una multa quando ricevuta senza contestarla.

Prima di congedarci vi ricordiamo che secondo un recente studio gli uomini preferiscono le auto elettriche rispetto alle donne.