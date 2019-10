Una donna viveva con oltre 300 topi in una Dodge Ram del '90

Ne accadono di cose strane in questo pazzo mondo, ed oggi riportiamo proprio una di queste. Degli agenti di polizia di San Diego, California, hanno appena scoperto un van dentro il quale viveva una donna assieme ad una nutrita schiera di oltre 300 topi coinquilini, i quali sono poi stati tutti estratti e ceduti alla San Diego Humane Society.

La macchina in questione era una Dodge Ram del 1990, e la donna ci viveva stabilmente, tenendola parcheggiata nei pressi di un supermercato a Del Mar, una piccola cittadina situata sulla costa del Pacifico, a pochi chilometri da San Diego. Tutto è cominciato quando ha acquistato una coppia di roditori da compagnia, stando quanto riportato dal San Diego Union Tribune. Dopo pochissimo tempo ha capito che si trattasse di una bella coppia affiatata, e che le femmine di topi da compagnia possono partorire ben 12 pargoli alla volta, con un ritmo di un parto ogni quattro settimane.

Con una tale velocità è un attimo ritrovarsi 320 animali rumorosi all'interno della propria auto. Per fortuna la Dodge in questione ha a disposizione un tetto rialzato in stile camper, dentro al quale la signora ha disposto cibo e acqua, ma ovviamente stiamo parlando di topi, e quindi non si sono limitati a mangiare quanto offerto, infatti hanno messo sotto i dentini tutto il "rosicabile", distruggendo completamente gli interni.

Ad un certo punto la donna ne ha avuto fin sopra i capelli di quelle scomode circostanze, in tutti i sensi, e ha avvertito finalmente le forze dell'ordine, le quali sono accorse immediatamente, realizzando che "la situazione era significativa", secondo il Capitano Danee Cook. L'ufficiale ha prontamente avvertito la San Diego Humane Society alla ricerca di una soluzione, e questi ci hanno messo letteralmente giorni e giorni per estrarre tutti i topi dalla vettura e conseguentemente trasferirli in laboratorio. In seguito sono stati controllati e dichiarati sani, e infine resi disponibili per eventuali adozioni, costeranno 5 dollari a coppia.

La donna per questo caos ha quasi perso il lavoro, il van è stato dichiarato "un pericolo per la salute" e pertanto ne è stata richiesta la rimozione. Per fortuna le sono stati donati 5.000 dollari tramite GoFoundMe, grazie ai quali ha avuto una mano nel comprarsi una nuova macchina e rimettersi in sesto.

Se pensate però che questo è l'evento più bizzarro degli ultimi giorni vi sbagliate, perché un uomo è riuscito a effettuare un volo di 50 metri con la propria auto per poi finire sul tetto di una casa, creando distruzione e caos. Per concludere restando in tema Dodge, è stata di recente modificata e resa parzialmente di legno una Power Carryall, grazie alla quale è adesso possibile esplorare perfettamente il Parco Nazionale di Yellowstone.