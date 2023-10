Una donna ha trasformato la propria vettura in un'auto della polizia ed è stata arrestata

Ammettiamolo: i veicoli delle forze dell’ordine, in particolare quelli della polizia, ci hanno sempre affascinati. Da piccoli praticamente chiunque di noi aveva almeno un veicolo della polizia nella sua collezione di modellini, una passione costata cara a una donna americana...

L’assurda storia che stiamo per raccontarvi arriva dalla Florida, dalla contea di Miami-Dade. Due ufficiali della Florida Highway Patrol hanno incontrato lungo la strada una Dodge Charger che procedeva in senso contrario: nulla di strano fin qui, se non fosse che la vettura era wrappata per assomigliare esattamente a un’auto della polizia locale, ovvero in colorazione nera con parti bronzate. La decalcomania sul fianco però era sbagliata: vi era uno scudo della polizia con la scritta FSO Guard.

Gli agenti hanno fatto immediatamente inversione e hanno raggiunto la vettura, con la Dodge Charger che si è fermata subito al segnale dell’alt. Al volante della vettura vi era una giovane donna di 28 anni, Iulia Pugachev, che inizialmente non capiva il motivo del suo fermo. La vettura era una replica in tutto e per tutto di un’auto della polizia locale, la donna avrebbe affermato agli agenti che semplicemente adorava quell’accostamento di colori. Passi pure il colore... la vettura però aveva degli adesivi di una non precisata forza di sicurezza e delle luci sul tetto per rassomigliare alla perfezione a una normale auto della polizia.

La donna ha dichiarato di aver acquistato la vettura a un’asta e che fosse già di quel colore, la FHP però non vende le sue vetture di pattuglia. La Pugachev ha poi confermato che FSO Guard è il nome della sua compagnia di sicurezza, e lo avrebbe aggiunto a quella colorazione perché era un accostamento che stava davvero bene. Ovviamente la donna è stata immediatamente arrestata: è illegale girare per strada con una vettura simile (per non dire praticamente uguale) a quelle in forze presso la polizia.

La donna dovrà ora vedersela in tribunale: è accusata di aver imitato una vettura della Florida Highway Patrol, di essere alla guida di un’auto non immatricolata e di aver usato in maniera inappropriata la targa prova di un rivenditore.

A tal proposito quando uscirà sul mercato il Tesla Cybertruck ci sarà un alto rischio che molti vogliano replicare il Cybertruck della polizia creato da Oracle. (Foto cover: Florida Highway Patrol)