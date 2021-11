Donna schiacciata da un TIR mentre era in macchina: è viva per miracolo

Se faceste finta di non aver letto il titolo per fiondarvi direttamente in fondo alla pagina a dare un'occhiata all'immagine allegata, scommettereste che l'automobilista a bordo della vettura rossa sia passata a miglior vita, ma vi sbagliereste di grosso.

L'incidente verificatosi non molte ore fa sullo Skagit Bridge nei pressi di Mount Vernon, a nord di Seattle, in effetti è a dir poco spaventoso. Un autoarticolato ha colpito la macchina da dietro per poi salire sul tettuccio e schiacciarla come una scatoletta di latta. Per fortuna l'unica persona a bordo, una donna di quarantasei anni, se l'è cavata con qualche ferita di scarsa rilevanza (è andata bene anche al conducente di una VW Polo colpita da un enorme masso).

Ad uno sguardo rapido però il disastro potrebbe risultare meno grave di quanto è nella realtà effettiva delle cose. La polizia dello stato di Washington ha riferito al The Seattle Times che un istante prima dell'impatto stava semplicemente tenendo il passo di un altro TIR che la precedeva. Quando quest'ultimo ha rallentato lo ha fatto anche lei, ma il camionista alle sue spalle doveva essere distratto, poiché ha proseguito la sua corsa disintegrando quella che in seguito si è scoperta essere una Nissan Altima del 2015: l'auto è stata prima piegata in due, e poi pressata dall'alto.



Gli agenti, per portare avanti le operazioni di salvataggio, hanno dovuto bloccare l'ingresso al ponte in entrambi i sensi di marcia, in quanto i veicoli in transito facevano vibrare l'autoarticolato. Una volta spostato il pesante camion dalla Altima la donna si è divincolata con le sue sole forze, e ha riferito di avvertire soltanto un piccolo dolore al petto.



Nel frattempo vogliamo riportare quello che potrebbe essere il primo incidente per una Tesla Model Y in Autopilot. Il SUV californiano a zero emissioni è rimasto danneggiato dopo aver invaso la corsia opposta.