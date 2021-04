Una donna di San Francisco ha risparmiato 40.000€ vendendo l'auto per una bici elettrica

La città di San Francisco è piuttosto avanti non soltanto per quanto concerne l'elettrificazione del parco veicoli, ma anche per l'infrastruttura che consente ogni giorno ai cittadini di spostarsi con la propria bicicletta.

Una donna del posto ne ha approfittato per informarsi sull'utilizzo delle bici elettriche, apprendendo che non servono soltanto a fare le passeggiate, possono bensì diventare utili anche per i tipici tragitti tra casa e lavoro e viceversa (quando possibile).

Il suo nome è Maureen Persino, e di recente ha scoperto che, in seguito all'incidente a causa del quale la sua vettura è andata distrutta nell'ormai lontano 2014, ha potuto risparmiare parecchio denaro fiondandosi sulle due ruote. All'epoca la sua assicurazione non era in grado di colmare i costi per l'acquisto di un nuovo modello di auto, per cui il passaggio alla bicicletta diventò quasi automatico.

Proprio in quel momento stava già incrementando il suo rapporto con le due ruote, in quanto era decisa a rimettersi in forma dopo una gravidanza ed era convinta che ridurre l'impatto ambientale legato all'impiego quotidiano di un veicolo con motore termico fosse un gesto piuttosto importante.

Lei e suo marito hanno quindi accettato la sfida provando a capire se davvero potessero fare a meno di un'auto. A sette anni da quel giorno i coniugi appaiano estremamente soddisfatti: usano la bici elettrica per percorrere gli stessi tratti di strada che erano soliti percorrere in auto, e riescono persino ad accompagnarci i figli a scuola.

Come ben saprete, San Francisco è una città tutt'altro che semplice per i ciclisti a causa dei numerosi saliscendi che la contraddistinguono, ma la pedalata assistita fa il suo lavoro spianando la strada di fronte a loro. Tra le altre cose Maureen non teme di caricare sulla sua bici ogni tipo di oggetto di qualunque dimensione. Buttate uno sguardo al suo profilo Twitter e resterete sorpresi.

Di recente Maureen e suo marito hanno fatto due conti per carpire gli eventuali vantaggi economici insiti nel nuovo stile di vita, scoprendo di aver risparmiato circa 50.000 dollari, che si traducono in 700 dollari al mese.

A proposito di bici elettriche, ci avviamo a chiudere consigliandovi di dare un'occhiata alla particolare Oyo: la bici elettrica senza catena e a trasmissione idraulica. In ultimo vi informiamo del fatto che da adesso è possibile acquistare una bici da Decathlon a rate, senza interessi e senza busta paga tramire ScalaPay.