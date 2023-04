Donna ruba un Ford Explorer della polizia: l'incredibile fuga a 260 km/h. Il video

Clamoroso inseguimento sulle strade di Los Angeles: una donna ha rubato un Ford Explorer delle forze dell'ordine, per poi fuggire a 260 chilometri orari fino a che non è stata fermata dagli stessi poliziotti.

Un inseguimento ad alta velocità, sicuramente più adrenalinico rispetto all'uomo in fuga col trattore di cui vi avevamo raccontato poche settimane fa, è che ha visto impegnate diverse pattuglie della stradale, oltre al classico elicottero che si alza sempre in volo in queste situazioni.

La fuga è scattata in quel di West Rancho Dominguez, a sud di Los Angeles, dopo che una donna ha ben pensato di salire su un Explorer parcheggiato: non è ben chiaro il perchè del gesto fatto sta che quando la signora è saltata sul mezzo, è scattato l'inseguimento.

Fox News ha spiegato che il SUV è stato cronometrato a ben 161 miglia orari, leggasi 259 km/h, e le riprese dall'alto in effetti mostrano il mezzo sfrecciare lungo la 91 Freeway a velocità sostenuta, superando indisturbato numerose auto.

L'errore della donna, fortunatamente per la sicurezza stradale e la polizia, è stato quello di lasciare l'autostrada, entrando quindi in città. La donna ha continuato indisturbata a sfrecciare fra i veicoli, passando anche con il semaforo rosso e infrangendo vari limiti di velocità, poi ad un certo punto è entrata in una zona industriale, e qui si è auto-consegnata alla polizia: è entrata in un deposito di camion senza via di fuga, di conseguenza per gli agenti è stato semplice bloccare la folle guidatrice e metterle le manette ai polsi.

La donna, come riferito da ABC7, non aveva con se alcun documento di identità quando è stata arrestata è stata imprigionata con il nome di “Jane Doe”.

Spesso e volentieri vi abbiamo raccontato di rocamboleschi inseguimenti in auto, e uno di quelli che ci ha fatto più sorridere è stato quello di due ladri a bordo di una Tesla senza però ricaricarla prima: la loro fuga è durata decisamente poco visto che i due sono stati arrestati ad una colonnina di ricarica.