Una donna riga con la chiave una Tesla Model 3: Modalità Sentinella registra tutto

Un appello a tutti i vandali là fuori, che credono di poter rigare brutalmente una Tesla Model 3 rimanendo impuniti: non funziona più così. Sono infatti mesi che la Modalità Sentinella vigila attorno alle vetture di Elon Musk, una delle quali ha catturato un nuovo vandalo improvvisato.

A dir la verità questa volta dobbiamo parlare di una donna, beccata dalla telecamera sinistra di una Tesla Model 3 rigare brutalmente l'intera fiancata come una chiave. Lo sfregio più vile e "antico del mondo" potremmo dire, per quanto riguarda un'automobile. Ora con il software Tesla però è più facile dare un volto a queste persone, che altrimenti sarebbero svanite come fantasmi lasciando solo danni.

Questo è stato confermato anche da un portavoce della Polizia di Broomfield, che grazie alle immagini Tesla ha modo di individuare i responsabili, cosa che fino a poco tempo fa era difficilissima - per non dire impossibile. Il video in questione è stato inoltre pubblicato su Facebook, dove in poco tempo è diventato virale fino ad arrivare sulla CBS americana. Se ancora non sapete cos'è la Modalità Sentinella di Tesla, ne abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo, spiegando come ogni auto di nuova generazione dovrebbe averla - e video di questo tipo dimostrano il perché, potrebbero funzionare da ottimi deterrenti.