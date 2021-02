Una donna ha ricevuto il regalo di San Valentino più costoso di tutti: una Bugatti rosa

Molte coppie a San Valentino sono solite scambiarsi regali in dimostrazione dell'affetto reciproco, ma un appassionato di motori ha davvero esagerato: la Bugatti Chiron Sport immortalata nella galleria di immagini in fondo alla pagina rappresenta uno dei doni più costosi ai quali ci sia mai capitato di assistere.

L'esemplare è stato chiamato "Alice", probabilmente non dobbiamo spiegarvi il motivo, e il suo acquisto è scaturito da un marito particolarmente innamorato. Rifinita nelle tonalità Matt Blanc e Silk Rosé, rappresenterà probabilmente la prima Bugatti ad essere rivestita di rosa, ma per selezionarle il futuro proprietario non ha semplicemente sfogliato la palette di colori a disposizione.

La macchina è il risultato di una partnership di design avviata presso HR Owen, un famoso rivenditore di vetture di Londra. Il team della concessionaria ha aiutato l'individuo a scegliere i due colori e a combinarli fra loro nel modo migliore possibile.

"Si tratta di un esemplare Bugatti assolutamente irripetibile, il quale verrà sempre ricordato come unico nel suo genere." Queste parole sono state pronunciate da un entusiasta Ken Choo, CEO di H.R. Owen, e in seguito ha proseguito in questo modo:"Siamo onorati di aver partecipato in modo così importante nella connessione fra il nostro cliente e questa incredibile Chiron Sport."

A ogni modo sarebbe limitante soffermarci sui colori della carrozzeria, e infatti non appena ci affacciamo all'interno dell'abitacolo notiamo una raffinatissima pelle in Gris Rafaele decorata con la dicitura "Alice" ricamata oppure dipinta su vari elementi, tra i quali spicca il poggiatesta facente parte dei sedili con specifiche Comfort.

"Il cliente è venuto da noi con in mente una visione chiara dell'aspetto che la Bugatti avrebbe dovuto avere, e dal nostro canto siamo stati lieti della varietà e della profondità di accessori e opzioni che Bugatti consente di selezionare, anche per i design più ambiziosi. E' incredibile vedere come ogni Bugatti venga creata in modo differente, quando ogni nuovo proprietario ha l'opportunità di imprimere il proprio gusto sulla sua nuova macchina." Così Choo ha concluso la sua dichiarazione.

Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo chiudere rimandandovi ad altre due hypercar francesi profondamente personalizzate dai facoltosi clienti. La prima è una Bugatti Divo in tonalità sportive e sgargianti, mentre la seconda è un'eccentrica Bugatti Chiron rivestita di giallo e di nero.