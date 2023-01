Una donna ha provato invano ad aprire le acque a bordo della sua Tesla Model 3

Dovrebbe essere una regola nota, ma non lo è affatto: quando le strade si allagano sarebbe meglio fermarsi e piuttosto valutare di fare dietrofront per allontanarsi da eventuali pericoli, eppure c’è ancora chi fa di testa propria, come la donna ripresa dall’emittente TV Fox 5, che ha provato ad aprire le acque con la sua Tesla Model 3, fallendo.

Durante un’intervista ad un passante, che spiegava come fosse incapace di raggiungere il suo garage, in quel momento sommerso, nella scena è apparsa una Model 3 bianca con alla guida una donna che, infischiandosene delle regole e degli operatori presenti sul posto, ha deciso di proseguire in velocità nell’acqua alta, pensando forse di essere alla guida di un mezzo anfibio (a proposito, non perdetevi questa compilation di assurdi veicoli anfibi).

La donna deve essersi subito accorta che l’acqua diventava sempre più profonda, dunque ha prontamente svoltato a sinistra per tornare indietro, e nel farlo ha urtato anche contro ad uno o più marciapiedi nascosti dall’acqua. Dopo una rapida manovra per trarsi d’impaccio dall’ennesimo marciapiede - per non parlare della figura fatta di fronte alle telecamere - la donna ha quindi lasciato il “lago” di gran carriera, aprendo nuovamente le acque con onde degne di un vaporetto.

Il video ha poi fatto il giro del mondo in pochi minuti visto che Elon Musk ha fatto un retweet del contenuto aggiungendo il commento “The Car Aquatic”. Le auto elettriche sono più sicure in queste situazioni rispetto ad un’auto con motore termico (scoprite la Tesla Model S “sottomarino”, capace di avanzare con l’acqua fino al tetto), ma ciò non toglie che, lo ricordiamo ancora una volta, di fronte a strade allagate è sempre meglio fermarsi e non rischiare di finire in situazioni spiacevoli, o addirittura tragiche.