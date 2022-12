Una donna ha guidato su un canale ghiacciato, prima di affondare: 'colpa del GPS'

Un freddo anomalo imperversa oltreoceano creando non pochi problemi alla popolazione, e la situazione si aggrava quando la lucidità delle persone viene messa a dura prova dall’alcol: una donna di Indianapolis ha guidato per diverse centinaia di metri su un canale ghiacciato prima di sprofondare in acqua.

La donna trentatreenne ha abbandonato la strada asfaltata scendendo da un terrapieno e immettendosi sopra ad un canale completamente ghiacciato, credendo che fosse una strada come un’altra. L’acqua del canale si trovava allo stesso livello dei marciapiedi, e con la superficie ghiacciata effettivamente poteva sembrare una strada, specialmente di notte, ma i residenti dovrebbero essere al corrente della sua esistenza.

La nostra protagonista invece non si è resa conto di nulla, e ha continuato la sua corsa ‘andando verso nord’ come le diceva il navigatore, fino a che è arrivata ad un punto cieco che l’ha costretta a tornare indietro. La donna ha fatto dietro front e ha proseguito a sud, ma ad un certo punto il ghiaccio ha ceduto e con lui la vettura della donna, che in poco tempo è finita sul fondo del canale. Fortunatamente la donna è riuscita a lasciare l’auto ed è stata soccorsa da alcune persone presenti sulla scena, e nell’attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine si è rifugiata all’interno della hall di un albergo vicino.

Quando i soccorsi sono arrivati nel luogo del misfatto, la donna ha continuato a spiegare che il GPS è stata la causa di tutto, ma come spiegato successivamente dalle emittenti CBS 42 e Fox 59, la donna è stata poi arrestata per guida in stato di ebrezza. Per fortuna nessuno si è fatto male in questa vicenda, ma restando in tema di freddo e donne al volante, guardate questa moglie che dà spettacolo uscendo dal parcheggio ghiacciato con un’inversione da maestro.