Una donna alla guida di INEOS: chi è il nuovo CEO della società che produce il Grenadier

INEOS Automotive, il marchio che ha creato l’inarrestabile fuoristrada Grenadier, ha un nuovo CEO: Lynn Calder è pronta a subentrare nel nuovo ruolo con effetto immediato.

Il passaggio al vertice di INEOS sta avvenendo dopo 6 anni trascorsi all’interno di INEOS Group, nel quale la Calder ha ricoperto molteplici posizioni. Prima del ruolo di amministratore delegato Lynn Calder si è occupata di Private Equity all’interno dell’azienda, mentre ora avrà in mano tutti i fili del comando. INEOS completa dunque la formazione del suo nuovo team dirigenziale, passando di fatto dall’essere un progetto ingegneristico a una vera e propria attività commerciale. Assieme alla Calder sono arrivati nuovi manager: Hans-Peter Pessler, ex dirigente senior di Magna Steyr, l’azienda austriaca che ha prodotto la Classe G di Mercedes-Benz, ha assunto il nuovo ruolo di Chief Operating Officier di INEOS Automotive, si occuperà dunque di tutte le attività ingegneristiche e operative. Phillippe Steyer invece sarà Presidente di INEOS Automotive SAS e sarà responsabile delle attività di produzione.

“Siamo nell’industria automobilistica da molto tempo. Il team ha svolto un eccellente lavoro nel guidare il programma di ingegneria e nel supervisionare la preparazione alla produzione. Ora che stiamo per entrare nella fase commerciale del nostro viaggio, Lynn e Hans-Peter ci porteranno verso la prossima tappa dello sviluppo dell’azienda” ha detto Ashley Reed, Presidente di INEOS Automotive Limited . Anche Lynn Calder ha rilasciato una dichiarazione per la stampa: “È un momento fantastico per prendere le redini della società, il team e il Grenadier stesso ne hanno fatta di strada, eppure non è che l’inizio della creazione di un’azienda automobilistica globale. Amo le sfide e con i piani ambiziosi che abbiamo per il futuro non vedo l’ora di tuffarmi in questa nuova avventura”. Ricordiamo che gli ordini del Grenadier sono ormai aperti anche in Italia e la produzione è già iniziata. INEOS sta lavorando anche a un Grenadier a idrogeno, inoltre di recente ha fatto guidare il suo Grenadier a un campione come Lewis Hamilton.