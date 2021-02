Donna di 34 anni muore in monopattino, Asaps: 'Una fatalità ma pensiamo ai più giovani'

Speravamo di non dover più scrivere notizie simili invece è successo ancora: a Genova si è verificato un tragico incidente mortale, con una donna che ha perso la vita andando in monopattino.

Il dramma è successo alle 9 del mattino di ieri 8 febbraio a Genova, in via Monticelli nel quartiere Marassi. Per la città è il primo caso di incidente mortale a bordo di un monopattino, la dinamica però è ancora parzialmente un mistero. Federica Picasso, 34 anni, aveva appena accompagnato i figli a scuola e stava facendo ritorno a casa. Poi l’incidente con un camion, le ipotesi del sinistro però sono due: la donna potrebbe esser caduta per poi esser schiacciata dal mezzo, oppure potrebbe esser stata sbalzata dopo esser stata colpita.

Sotto choc il conducente del camion, che sottoposto all’alcoltest è risultato fortunatamente negativo. Immediato il soccorso del 118 ma per la giovane donna non c’è comunque stato niente da fare; sembra inoltre che indossasse il casco, dunque si è trattato di un incidente davvero violento.

Sulla questione è intervenuto anche Giordano Bisemi di Asaps, l’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale: “Quello che abbiamo sempre detto è che il monopattino è un mezzo sicuramente interessante, perché è una mobilità non inquinante e snella. Però vanno fissati bene dei paletti, le regole ci sono e vanno fatte rispettare. Non parlo dell’incidente di Genova sul quale è ancora da chiarire la dinamica e risulterebbe che la ragazza aveva il casco. Ma, in generale, vediamo spesso tra i più giovani e i minorenni una modalità di guida che preoccupa, spesso senza l’uso del casco. Quando la situazione del virus si allenterà si tornerà a una mobilità più vasta, con più persone sulle strade, e il sistema non sembra sufficientemente arbitrato, serviranno regole che vanno imposte, altrimenti si creano rischi”.

Le regole effettivamente ci sono, le abbiamo raccolte per voi nell’articolo Come guidare un monopattino elettrico, come ogni altro mezzo che circola in strada però anche il monopattino può portare con sé dei rischi, su questo ovviamente non si scappa...