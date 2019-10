La Donkervoort D8 GTO-JD70 è un'auto folle che sarà prodotta in soli 70 eseplari

Oggi è stato presentato un veicolo semplicemente pazzesco, parliamo della Donkervoort D8 GTO-JD70, auto composta per il 95% in fibra di carbonio: cerchi, dashboard, volante e sedili inclusi. Questo veicolo con un cofano allungato in stile batmobile pesa appena 700Kg e sarà prodotto in quantità estremamente limitate.

Il motore è un Audi 2.5 turbo che è stato ulteriormente potenziato per generare 420CV, mentre il cambio è manuale a cinque marce. Il veicolo celebra i 70 anni del patron della Donkervoort Automobielen, Joop Donkervoort. Da qui la sigla JD70, il peso di 700Kg e il fatto che questo veicolo sarà prodotto in solamente 70 unità.

"The JD70 è oltre le normali misure per l'accelerazione, frenata e forza laterale, tant'è che per misurarla usiamo la Forza G". Avete letto bene: la JD70 è in grado di generare una forza di accelerazione di 1.02G, forza frenante di 1.65G e forza laterale di 2G. È il peso piuma a fare la differenza.

Sebbene la Donkervoort garantisca che quest'auto può andare bene sia per la strada, che per i circuiti, un fatto sicuramente interessante è che l'azienda abbia fatto il possibile per eliminare la maggior parte degli aiuti alla guida elettronici — che ormai normalmente troviamo in ogni auto di nuova generazione. Lo scopo? Rendere la guida di quest'auto il più possibile "pura e stimolante", insomma, una vera sfida tra il pilota e il veicolo, senza aiuti di nessun tipo.

Il prezzo della JD70 è fissato a 163.000€, senza includere le tasse.