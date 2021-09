Donkervoort D8 GTO Individual Series: personalizzazione totale e 442 CV di potenza

I fan degli "sfilatini" ispirati alla Lotus Seven la conoscono di sicuro, così come i giocatori di Forza Motorsport. Stiamo parlando della Donkervoort D8 GTO. La Individual Series sarà il canto del cigno della potente due posti aperta, quantomeno nelle versioni stradali.

La D8 GTO Individual Series è prodotta in collaborazione con ABT Sportsline, storica scuderia e tuner, autrice di "mostri" come l'Audi RSQ8-R da ben 740 CV. Non è un caso che sotto al lungo cofano anteriore pulsi un cinque cilindri in linea turbo da 2,5 litri della casa dei quattro anelli, accreditato di 442 CV di potenza e di 570 Nm di coppia massima. È il motore più potente mai montato su di una D8.

La trasmissione standard è un manuale a cinque rapporti, tuttavia può essere richiesto anche un sequenziale a sei velocità. Tra le opzioni vi è anche un sistema ABS Bosch con messa a punto per il circuito e una cremagliera che rende lo sterzo più sensibile.

Ciò che rende davvero speciale la Donkervoort D8 GTO Individual Series è la possibilità per gli acquirenti di personalizzare completamente la vettura, l'unico limite è l'omologabilità. La casa costruttrice olandese promette “un livello di personalizzazione da hypercar a prezzi da supercar”. Esteticamente la Individual è più pulita della D8 GTO: mancano varie appendici aerodinamiche e le coperture delle prese d'aria stampate in 3D; elementi che tuttavia possono essere richiesti dagli acquirenti.

Massima libertà sui colori da scegliere, sia per gli esterni che per l'abitacolo. Possono essere montati comodi sedili riscaldati o leggeri sedili da corsa con scocca in carbonio. Anche la lista degli accessori, che va dalle telecamere per la retromarcia ai cerchioni in fibra di carbonio, suggeriscono la duplice natura della D8 GTO: c'è chi la renderà la propria gran turismo e chi una belva da tracciato.

I prezzi per la D8 GTO Individual Series partono da 162.900 euro, una richiesta simile alla precedente edizione limitata Donkervoort D8 GTO-JD70. Considerando la proposta di Donkervoort supponiamo che in molti casi il prezzo finale lieviterà a causa della mole di optional e personalizzazioni esclusive scelte.