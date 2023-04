Donington '93, Senna nell'olimpo: il Giro di Dio, il record dai box, tutti doppiati e...

Il Gp di Donington del 1993 resta uno dei più incredibili di sempre della storia di Formula 1, e mostrò per l'ennesima volta l'incredibile strapotere di Ayrton Senna. Il mito brasiliano fu infatti protagonista di una vittoria a dir poco assurda.

Dopo avervi raccontato la storica prova dell'Honda NSX da parte di Senna, voliamo all'11 aprile 1993, quando a Donington era di fatto ancora inverno: pioveva e vi erano sei gradi, un clima perfetto per il buon Ayrton che in situazioni di estrema difficoltà meteorologica ha sempre saputo dare il meglio di se.

Partito quarto, dietro a Prost, Hill e Schumacher, dopo alcune difficoltà nei primi metri di gara, Ayrton si portò in prima posizione già entro la fine del primo giro, facendo capitolare in poche curve Schumi, Hill e Prost.

Per alcuni addetti ai lavori fu il giro più memorabile della storia (da qui il soprannome Giro di Dio), anche perchè Senna corse 4,2 secondi più veloce degli altri che divennero 6,7 al termine della seconda tornata.

Nel frattempo il meteo iniziò ad impazzire e fra sole e pioggia alla fine si assistette ad un vero e proprio valzer dei pit stop, un totale di 69, di cui cinque eseguiti da Senna. Ad un certo punto il team McLaren finì le gomme, ma il brasiliano decise di montare le gomme d'asciutto... sul bagnato.

Nonostante queste condizioni avverse Senna continuò a “schiacciare”, e complice anche una pioggia battente e qualche problema tecnico a Prost, il divario dai rivali iniziò ad aumentare in maniera clamorosa.

Alla fine il pilota brasiliano doppierà tutti tranne Demon Hill, che giungerà comunque a un minuto e 23 secondi dal pilota McLaren, lontano anni luce. Ma la cronaca di quell'incredibile pomeriggio non è ancora conclusa, visto che c'è spazio per un altro record memorabile segnato da Senna quel giorno, ovvero, il miglior tempo sul giro passando dalla corsia box.

Alla 57esima tornata il brasiliano era rientrato ai box per l'ennesimo cambio gomme, in realtà nessuno dal muretto l'aveva chiamato di conseguenza Senna venne rimandato in pista. All'epoca non vi era ancora il limite di velocità in corsia box, di conseguenza si poteva transitare a massima velocità, e tenendo conto che la pit-lane tagliava un pezzo di pista alla fine Senna girò più veloce di tutti, 1 minuti, 18 secondi e 29 centesimi, tempo ancora accreditato dalla FIA.

“Era la sola cosa che potessi fare. Sorprendere le Williams prima che si accorgessero che potevano andare più forte di me. Così è stato”, racconterà Senna durante la conferenza stampa post-gara. “Quindi ho continuato a spingere al massimo. La gara è stata successivamente così incasinata che non saprei neppure più ricordare l’ordine degli avvenimenti. Ho persino avuto una sosta ai box che è durata una ventina di secondi perché non riuscivano a serrare una ruota. Alla fine, quando avevo un giro di vantaggio, ho tirato i remi in barca”.

Venne poi il turno di Prost che raccontò: “Ho avuto un sacco di problemi: la frizione, il cambio, le sospensioni, le gomme che si deterioravano, una mezza foratura. Mi sono fermato sette volte, una delle quali per più di un minuto, perché si è spento il motore. Debbo accettare il risultato finale per buono”. A quel punto Senna si rivolse al Professore ironizzando: “Perché non facciamo cambio di macchina?”.

L'anno seguente, purtroppo, Senna lascerà McLaren per salire sulla Williams dove troverà la morte il primo maggio del 1994 a Imola. Queste e tante altre storie saranno narrate nella serie Netflix su Senna per cui è stato svelato di recente l'attore protagonista