Dongfeng pronta a produrre 100.000 auto in Italia: trattative in corso

Novità nel settore dell'automotive tricolore. C'è un'azienda cinese che sembra aver puntato l'Italia, e avrebbe presentato un progetto per realizzare nel Belpaese uno stabilimento in grado di produrre ben 100.000 auto all'anno. Il Governo Meloni, dopo le dispute con il Gruppo Stellantis, ci pensa: le trattative sono partite.

Si tratta del colosso asiatico Dongfeng Motor Group; sì, proprio la stessa società che insieme alla realtà italo-cinese Dr ha avuto l'idea di rilanciare Tiger con 3 modelli in arrivo in Europa. Insomma, questo produttore di automobili, dopo vari mesi in cui la classe dirigente dello Stivale cercava nuovi player da inserire nel settore automobilistico nostrano, vista la carenza di auto prodotte internamente, sembrerebbe essere il prescelto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il quale nei giorni scorsi non le ha mandate a dire a Carlos Tavares & Co., spingendo addirittura Alfa Romeo a cambiare il nome del suo nuovo B-SUV (Clamoroso, Alfa Romeo Milano cambia nome dopo le polemiche: si chiamerà Junior).

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, Dongfeng per l'Italia avrebbe studiato un progetto con i fiocchi, che sembrerebbe essere piaciuto (e non poco) al Governo guidato da Giorgia Meloni, tant'è che, riportando la fonte, adesso le trattative tra le due parti avrebbero preso definitivamente il via. La notizia arriva dopo mesi e mesi di ricerca, in cui, ha dichiarato Urso, quattro-cinque case automobilistiche (non solo cinesi) si sono proposte alla causa nazionale.

Inoltre, ha ricordato il ministro, il Governo ha stretto un accordo con Stellantis per arrivare a realizzare un milione di autovetture all'anno, ma che un solo produttore non può essere in grado di raggiungere l'obiettivo. Bisogna anche sottolineare che nelle scorse settimane i già difficili rapporti tra politica e il Gruppo guidato da Tavares (amministratore delegato) e John Elkann (presidente) si sono incrinati ancora di più con la decisione di produrre il nuovo modello del Biscione in Polonia, nello stabilimento di Tychy. Da qui il putiferio di batti e ribatti tra Urso e il dirigente portoghese; polemiche riguardanti soprattutto la denominazione "Milano" del B-SUV.

Quindi il nome è stato cambiato, ma la serenità non è di certo tornata; tant'è che Tavares ha dichiarato che se il Governo dovesse fare entrare un nuovo produttore in Italia (Urso si è recentemente lamentato del fatto di essere l'ultimo Paese con un solo player interno, a differenza di altri che arrivano addirittura a sette), allora Stellantis può non produrre tante macchine (il milione stabilito) e può non aver bisogno di tanti stabilimenti, mettendo così a rischio Mirafiori, dove è partita una nuova cassa integrazione per gli operai Fiat 500e e Maserati.

Su KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti di oggi.