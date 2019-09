Donald Trump: 'Le auto moderne sono piene di spazzatura, sono fatte di cartapesta'

Durante un rally (politico, non automobilistico) della sua campagna elettorale, Donald Trump si è scagliato duramente contro l'attuale industria dell'automotive. Il Presidente degli Stati Uniti sostiene che le auto di oggi siano troppo costose, e che abbiamo barattato il rispetto dell'ambiente con la sicurezza degli automobilisti.

Ovviamente si tratta di un'affermazione estremamente opinabile, se non proprio infondata, ma intanto vi lasciamo la dichiarazione di Trump per intero:

"Le auto sono piene di spazzatura ora, questo per risparmiare una piccolissima frazione di carburante. Hanno così tanto spazzatura che sono meno sicure. Quindi, quello che voglio fare è questo. Sotto le nostre nuove leggi e regolamentazioni, le auto sono fantastiche da un punto di vista ambientale, ma sono più sicure e costano 3.500$ in meno, ok? Potrebbero essere un po' più pesanti. Voglio dire, ore le fanno come cartapesta. Se qualcuno le tocca, l'intera auto collassa. Ma quando qualcuno mi viene addosso, io voglio essere dentro ad una corazza il più possibile simile a quella dei carri armati dell'esercito. Ma no, loro le fanno di cartapesta. Pesano 3 libbre e se viene colpito da un bus, è finita."

La paura per gli schianti automobilistici non è una novità, Trump aveva usato un'immagine molto simile riferendosi alle auto senza pilota.

Per la cronaca, Trump ci ha preso su una sola cosa: le auto di adesso sono effettivamente un po' più costose rispetto a quelle degli scorsi decenni. Ed effettivamente il grosso dell'aumento di prezzo deriva dalla tecnologia di nuova generazione —che Trump però chiama spazzatura. Ma del resto, è proprio questa tecnologia a far sì che le auto di oggi siano fondamentalmente più sicure di quanto non siano mai state prima, ed è proprio il caso che qualcuno si sforzi di spiegarglielo.