Donald Trump blocca Tesla e GM: salta l'aumento del tax credit a 600.000 EV

Purtroppo, con grande rammarico, ci vediamo costretti a smentire una notizia che abbiamo dato appena poche ore fa: Donald Trump ha infatti bloccato la possibilità di dare altro tax credit a Tesla e GM.

La proposta, inoltrata al congresso americano nella giornata di ieri, prevedeva l’aumento delle EV vendute per ogni singolo produttore per rientrare nel tax credit a 600.000, non più 200.000. Questa cifra infatti è stata raggiunta a fine 2018 sia da Tesla che GM, che per tutto il 2019 non hanno potuto usufruire dei 7.500 dollari di taglio previsti dalla legge per la diffusione delle auto elettriche. Le due aziende americane hanno dunque sperato solo per poche ore, Donald Trump è intervenuto a gamba tesa e ha bloccato tutto, del resto non è una novità vederlo osteggiare con forza la nuova mobilità elettrica.

Debbie Stabenow, senatrice degli Stati Uniti, ha così commentato la chiusura del presidente: “C’è stata una dura resistenza del presidente in merito alla proposta. Non capisco perché la Casa Bianca voglia ostacolare aziende e posti di lavoro americani nel settore automotive.” A quanto parte nella West Wing si è voluto evitare un favore enorme “ai ricchi californiani e a Tesla”, come ha riportato Bloomberg.

È innegabile che il piano avrebbe favorito Tesla più che GM, ma solo per una esplicita scelta del pubblico. Il provvedimento infatti è valido per tutto il mercato, Tesla non ha nessuna colpa se i suoi veicoli sono i più ricercati e chiacchierati. A oggi, con il limite a 200.000 EV vendute, beneficiano del tax credit case come Audi, BMW, Ford e altri produttori, che comunque fanno fatica a far decollare le loro vendite elettriche per motivi che esulano evidentemente dal solo prezzo. Vedremo se qualcosa cambierà nelle prossime ore ma possiamo ormai dare per “perso” il tentativo di dare nuova linfa al mercato elettrico americano.