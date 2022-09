Donald Trump contro le auto elettriche:'dobbiamo liberarcene'

Mentre gli statunitensi, guidati dal presidente democratico Joe Biden, si avvicinano alle elezioni di midterm, l'opposizione guidata da Donald Trump ha avviato una dura campagna elettorale atta a sbilanciare verso il partito repubblicano le due camere.

Da parte nostra però ci interessano in modo particolare le dichiarazioni di Trump circa il mondo automotive poiché, all'interno di un discorso tenuto in Pennsylvania alcuni giorni fa, ha affermato quanto segue citando un suo conoscente:"Ha comprato un'auto elettrica, spesso va avanti e indietro dal Kentucky allo stato di Washington e l'ha fatto anche stavolta. Di solito arriva lì, parcheggia l'auto e poi torna indietro. Ha avuto un consumo di 16 km/l."

Innanzitutto, un'auto a batteria non può esprimere consumi in chilometri per litro (in originale si parlava di miglia per gallone), ma assumiamo che Trump parlasse del sistema equivalente in uso negli Stati Uniti, ovvero il MPGe utilizzato dalla EPA per comparare l'efficienza. Se prendiamo in considerazione l'auto elettrica meno efficiente, cioè la Audi e-tron S coi suoi 63 MPGe, otteniamo comunque un'efficienza notevolmente superiore rispetto a quella millantata dall'ex presidente statunitense. Nel caso in cui voleste approfondire: ecco la Top e Flop 10 elettrica secondo la EPA.



Tra l'altro Trump si è anche lamentato del fatto che questa persona impieghi tempi biblici per spostarsi, poiché "deve ricaricare l'auto ogni due ore". Questa affermazione potrebbe non essere errata, ma con ogni probabilità si tratta di un'esagerazione. Tralasciando le elettriche cittadine (dotate di batterie minuscole) è veramente arduo trovare un modello che non percorra almeno 250 chilometri a velocità sostenute.



In sintesi crediamo di aver capito l'antifona, anche perché Trump sulle EV è stato ancora più chiaro asserendo:"dobbiamo liberarci di questa roba."



Nel frattempo i colossi dell'automotive sembrano non essere dello stesso parere di Trump. Giusto per fare un esempio, Toyota sta convertendo due impianti di motori termici per costruire batterie.