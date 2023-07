Donald Trump attacca le elettriche: 'Auto per ricchi, nessuno può permettersele!'

Donald Trump torna ad attaccare il presidente Joe Biden e lo fa “pungendolo” sulle auto elettriche. Gli Stati Uniti stanno cercando di imitare l'Ue e il ban a benzina e diesel dal 2035, ma come nel Vecchio Continente sono molti gli scontenti.

Attraverso il suo account su Truth Social, l'ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un video in cui ha espresso il proprio punto di vista, profondamente contrario agli EV, e accusando la Casa Bianca di spendere "miliardi di dollari dei contribuenti per sovvenzionare auto elettriche per i ricchi".

Si è poi rivolto al sindacato UAW, United Auto Workers, che vede al momento alcune trattative bloccate con i cosiddetti "Big Three", leggasi General Motors Co., Ford Motor Co. e Stellantis NV. "Joe Biden sta dichiarando guerra all'industria automobilistica statunitense con una serie di mandati paralizzanti progettati per costringere gli americani a comprare costose auto elettriche”.

Il tycoon ha sollevato il problema delle migliaia di auto elettriche invendute negli Usa, aggiungendo: “Anche se migliaia di auto elettriche si accumulano nei parcheggi, tutte invendute. Questa ridicola crociata verde del New Deal sta facendo salire alle stelle i prezzi delle auto mentre si sta preparando il terreno per la distruzione della produzione automobilistica americana".

Quindi ha proseguito: "Queste politiche di estrema sinistra sono un disastro per famiglie e consumatori e sono uno dei motivi principali per cui il costo medio di un'auto nuova supera ora i 50.000 dollari. E' assolutamente oltraggioso, e non c'è mai stato un tale prezzo prima. Questi prezzi sono esorbitanti nonostante Biden stia spendendo miliardi e miliardi di dollari dei contribuenti per sovvenzionare auto elettriche per i ricchi, mentre gli americani 'normali' non possono permettersi di usarne una, né vogliono nemmeno farlo".

Dichiarazioni, quelle di Trump, che più volte abbiamo sentito anche da molti nostri politici: ha ragione l'ex presidente o ha torto?