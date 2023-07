Il dominio elettrico di Tesla finirà secondo BoA: arrivano Ford, GM e Stellantis

Sono anni che Elon Musk gioca un ruolo da leader nel settore delle auto elettriche, ancora oggi i competitor fanno fatica a spodestarlo dal trono, non a caso gli EV più venduti in Italia anche a giugno 2023 sono stati Model 3 e Model Y. Presto però le cose potrebbero cambiare, almeno stando alle ultime previsioni degli analisti.

A dirlo è una nuova indagine di Bank Of America chiamata Car Wars. Secondo il report, Tesla potrebbe presto perdere significative quote di mercato a causa dell’agguerrita concorrenza di Ford, GM (General Motors) e Stellantis. Gli analisti prevedono un graduale crollo del market share nei prossimi 4 anni. Questo non significa che Tesla venderà meno auto, anzi, per il produttore californiano le previsioni sono tutte al rialzo; significa al contrario che Ford, GM e Stellantis venderanno sempre più EV nel loro mix di motorizzazioni, andando così a rosicchiare clienti alla grande T in termini percentuali.

Stando a Bank Of America, il dominio delle auto tradizionali è già finito, con le auto elettriche che conquisteranno sempre più mercato grazie ai modelli lanciati fra il 2024 e il 2027. Il 46% dei lanci futuri riguarderà nuove auto elettriche, solo il 35% auto tradizionali ICE, mentre il 18% sarà ibrido (sono proiezioni che riguardano gli Stati Uniti, in Europa la quota di ibride sarà sicuramente più alta).

Negli USA le vetture elettriche vendono già meglio delle controparti tradizionali: nel Q1 2023 sono state registrate 257.507 nuovi EV negli USA, un guadagno rispetto all’anno scorso del 63%. In termini di market share siamo al 7%, mentre nel Q1 2022 gli EV americani erano a quota 4,6%. Le proiezioni vedono un mercato elettrico salire al 25% circa del market share totale nel 2026, un salto possibile grazie al nuovo Inflation Reduction Act dell’amministrazione Biden che abbasserà i prezzi di componenti e batterie.

Torniamo così alla quota di mercato di Tesla: dal 78% del 2018, dunque un dominio pressoché totale, gli analisti prevedono una discesa al 18% alla fine del 2026. GM e Ford dovrebbero crescere individualmente fino al 14%, mentre Stellantis potrebbe attestarsi attorno all’8%. Gli analisti prevedono tutto questo anche perché Ford, GM e Stellantis hanno presentato (o lo faranno prossimamente) un sacco di nuovi modelli per il futuro, mentre Tesla è alquanto ferma su questo fronte. Siamo in attesa del Cybertruck, della Model 3 di nuova generazione (le ultime novità sulla nuova Model 3 2024) e della compatta “Model 2”, per salvare le quote di mercato però potrebbe essere già tardi.

La crescita di Ford e GM servirà in ogni caso anche a Tesla: Ford, GM e forse Stellantis stessa adotteranno lo standard di ricarica NACS a partire dal 2025, potranno dunque caricare in modo nativo presso i Tesla Supercharger.