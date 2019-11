Domani mattina Tesla presenterà l'attesissimo Cybertruck

Ci siamo, ormai ci separano davvero poche ore alla presentazione del pickup di Tesla, il famigerato Cybertruck di cui si parla ininterrottamente da anni. L'attesa è quasi finita, la presentazione proprio oggi 21 novembre a Los Angeles. Vediamo tutto quello che c'è sapere in vista dell'evento.

Tanto per iniziare l'orario, anche perché c'è una brutta notizia per chi sperava di guardarsi l'evento in diretta. La presentazione inizia alle 20 locali, che purtroppo coincidono con le nostre 5:00 di mattina. Per chi vuole a tutti i costi guardarsi l'evento in streaming tocca mettere la sveglia molto presto, trovate già una diretta non ufficiale nel player che apre la notizia, non dovesse funzionare vi consigliamo di guardare sul canale Youtube ufficiale di Tesla.

Il prezzo del Tesla Cybertruck: Elon Musk si è sbilanciato in più occasioni, con le prime dichiarazioni che risalgono a diversi mesi fa. In tutti i casi ha parlato di una cifra sotto ai 50.000$. "Dovreste essere in grado di acquistare un ottimo pick-up per 49.000$ o meno", ha infatti detto nel corso di un podcast. "Deve essere attorno ai 49.000$ il prezzo di partenza massimo, idealmente anche meno", ha poi ribadito ancora in un'altra occasione. Salvo clamorosi autogol il prezzo sarà questo, anche perché che senso avrebbe avuto sbandierare a più riprese un prezzo inferiore a quello effettivo?

Il look del Tesla Cybertruck: questo è l'argomento più interessante, perché sempre Musk ci ha promesso qualcosa di epocale. In più occasioni ha paragonato il Tesla pickup a un veicolo futuristico uscito da Blade Runner. Più recentemente ha aggiunto che sembra un mezzo corazzato del futuro per il trasporto delle truppe. "O lo ami, o lo odi. A me piace", ha specificato. Ovviamente qualcuno ha già provato ad immaginare il design del veicolo, e su queste pagine vi abbiamo già mostrato un bel po' di render non ufficiali.

Il nome: sarà davvero chiamato Cybetruck? Chi sa, il nome e il logo sono già stati depositati. Ma nulla vieta che si tratti di un enorme bait.

Appuntamento per domani mattina alle 05:00, per chi vuole invece farsi una sana dormita nessuna paura. Su Everyeye.it troverete comunque tutte le foto e le informazioni sul Cybertruck di Tesla.