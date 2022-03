Da domani, Audi fermerà la vendita dei motori diesel in Olanda: inizia il cambiamento

L’Unione Europea vuole che dal 2035 vengano vendute soltanto auto elettriche, anche se con i recenti avvenimenti la data potrebbe slittare un po’ più avanti, ma il processo che porterà a compimento questo obiettivo sembra ormai iniziato, con Audi pronta a fermare la vendita delle auto a gasolio sul territorio olandese.

La casa dei quattro anelli ha infatti annunciato che da domani, 1 aprile 2022, la line up Audi verrà privata di ogni motorizzazione diesel, quindi la flotta tedesca rimarrà composta soltanto da motori a benzina e plug-in hybrid, oltre ai modelli full electric. Il motivo di tale scelta non è da attribuire soltanto ai progetti futuri incentrati sulla mobilità elettrica, ma anche perché, a quanto pare, non c’è più richiesta per i motori a gasolio sul mercato della terra dei tulipani.

Questa è un’altra delle ultime scelte intraprese dal brand di Ingolstadt, che si sta concentrando sul futuro sempre più elettrificato, andando a rivisitare o ad eliminare tutto ciò che non porti benefici alla casa. Ad esempio abbiamo visto che a breve dal listino Audi scompariranno definitivamente anche i modelli A1 e Q2, ma allo stesso tempo è stata svelata la nuova Audi A6 Avant e-tron concept, la station wagon elettrica disegnata in galleria del vento.

E pensare che, mentre Audi abbandona il gasolio e si concentra sull’elettrico, oltreoceano c’è lo youtuber Rich Benoit che sta montando un motore diesel su una Tesla Model 3.