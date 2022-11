La Dodge Viper più veloce del pianeta è impressionante: tocca i 350 km/h in 6 secondi

La Dodge Viper è sempre stata una vettura impressionante e temibile per il suo comportamento su strada aggressivo e violento dovuto anche alla totale assenza di qualsivoglia controllo elettronico, ma quella che vedete è un vero e proprio mostro, e non a caso è riconosciuta come la Viper più potente e veloce del pianeta.

Il suo nome in codice è Juggernaut, e se esteticamente appare come un modello del 2001, sotto alla carrozzeria nasconde il powertrain del modello di quinta generazione, ovvero quello venduto tra il 2013 e il 2017. Il motore è ancora quello di serie, ma la cilindrata è salita a 9.0 litri, e grazie a due turbo Garrett da 88 millimetri, assieme ad altre modifiche, la potenza totale è di 3.300 CV, scaricati sulle sole ruote posteriori.

Chiaramente l’auto calza pneumatici specifici da accelerazione, e il peso di quasi 1800 kg aiuta a tenerla attaccata al terreno per imprimere la spinta che la proietta all’orizzonte come se fosse lanciata con una fionda. L’auto infatti raggiunge il quarto di miglio, o 400 metri, in appena 6,68 secondi, con una velocità d’uscita di 354 km/h.

Numeri impressionanti che lasciano a bocca aperta quando si vedono in azione. E sebbene questa Viper rossa sia la più potente e veloce del mondo, all’interno del video ci sono altri esemplari che sono comunque da pelle d’oca anche se appena più lente, una delle quali si chiama Kratos, come il noto protagonista della nota serie videoludica God of War (a proposito, qui trovate la nostra recensione di God Of War Ragnarok).

Ed è un peccato che nei piani di Stellantis non figuri una nuova generazione della “vipera”, anche se un designer ha provato ad immaginare una Dodge Viper del futuro.