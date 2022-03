Dodge Viper RT/10 riprende vita grazie a restauro, YouTuber la fa tornare come nuova

Capita spesso di trovarci dinanzi a veri gioielli abbandonati in attesa di essere salvati: il recente caso della Countach lavata per la prima volta in 20 anni ne è la dimostrazione. Ulteriore esempio è, però, la Dodge Viper RT/10 restaurata dopo essere stata trovata in un giardino a subire i colpi del tempo.

Il filmato caricato su YouTube da WD Detailing risale, in realtà, a un mese fa; tuttavia, giusto in questi giorni la community lo ha riscoperto e sta apprezzando il duro lavoro dello YouTuber. Scovata immersa nelle foglie secche autunnali, è stata consegnata poi dal fratello del proprietario originale a WD Detailing proprio per tentare un recupero ricco di emozioni e ricordi.

Per ben 20 minuti possiamo assistere quindi al restauro della supercar dopo due anni di inattività: il tutto inizia con la pulizia completa del motore, del paraurti anteriore e del cofano, compreso un rigoroso intervento sui fanali. Già dopo questi primi passi, sembra quasi tornata nuova di zecca. Essenziale poi il passaggio su tettuccio, portiere e sezione posteriore, mentre meticoloso è il lavaggio dei cerchioni.

Dopo l’intervento esterno, WD Detailing passa agli interni con il lavaggio a pressione dei tappeti e la successiva aspirazione, accompagnati poi dalla pulizia completa delle superfici interne in toto. Anche qui è facile notare la differenza tra il prima e il dopo.

Il tutto si conclude attorno ai 25 minuti, quando la famiglia in possesso della Dodge Viper RT/10 la riscopre con commozione e si meraviglia del lavoro effettuato. Del resto, questo è certamente un sogno divenuto realtà, specialmente alla luce dei ricordi legati alla vettura.

Sempre a proposito di spettacoli nel mondo automotive, eccovi gli incredibili crash test della Nissan Ariya.