La Dodge più veloce di sempre diventerà elettrica, per competere con Tesla Model S Plaid

La Dodge Challenger SRT Demon impressionò tutti al suo debutto, con numeri incredibili che l’hanno resa la vettura di serie più veloce, con un’accelerazione sullo 0-100 Km/h poco sopra ai 2 secondi. Con l’arrivo dell’elettrico e soprattutto della Tesla Model S Plaid, sarà difficile impadronirsi nuovamente del record, ma con un motore elettrico...

Non a caso Paul Eisenstein, un noto giornalista automobilistico di Detroit, ha affermato che Dodge sia al lavoro a testa bassa focalizzata sulla propulsione elettrica. La Challenger Demon è ancora una vettura velocissima, ma non abbastanza per competere con le vetture attuali, e difficilmente riuscirebbe a riprendersi il posto più alto del podio senza l’adozione della propulsione elettrica.

The Detroit Bureau afferma che la Dodge sta lavorando sul modello più veloce mai costruito dalla casa, e sarà un veicolo EV. FCA non è mai stata favorevole al motore elettrico, tanto che Sergio Marchionne, al tempo CEO dell’azienda, ne sconsigliava l’acquisto. Il gruppo è adesso sotto Stellantis, che ha le idee ben chiare su quali siano le vie da seguire per il futuro, per questo l’ipotesi di una Dodge potentissima ed elettrica, non è affatto scontata.

La Dodge Demon era stata costruita con l’intenzione di renderla l’auto di produzione più veloce del pianeta, ma Tesla Model S P100 D e Model S Performance sono già in grado di fare di meglio, e l’arrivo della Model S Plaid ha lasciato tutti senza fiato grazie alle sue prestazioni. L’ultima nata della casa di Fremont tocca i 100 km/h in appena 2 secondi, mentre il tempo della Dodge Demon, dichiarato all’epoca da FCA, è di 2,3 secondi.

La nuova Dodge più veloce di sempre sarà quindi elettrica? Ci sono tutti gli elementi per poterlo affermare con sicurezza, ma per adesso bisogna prendere tutto con le pinze, e aspettare le dichiarazioni ufficiali, e chissà che Stellantis non decida di riportare in vita anche la Dodge Viper...