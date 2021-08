Dodge sta sviluppando una muscle car elettrica, ma per il termico non è ancora finita

Le muscle car con motore a combustione interna sono un vero e proprio simbolo dell'automobilismo a Stelle e Strisce per cui, quando Dodge ha annunciato lo sviluppo di una muscolosa vettura a zero emissioni, in molti sono rimasti estremamente sorpresi.

Adesso però il CEO del brand americano, Tim Kuniskis, ci ha tenuto a chiarire la situazione affermando che, almeno all'inizio, il modello a batteria coesisterà con il bolide termico. In un'intervista per Muscle Cars & Trucks il dirigente si è sbottonato sulle sfide che l'elettrificazione ha posto davanti al team di sviluppo:"La nuova piattaforma arriva nel 2024. La nuova macchina arriverà nel 2024. Questo non vuol dire che le vetture attuali moriranno nel 2024. Potrebbe esserci una piccola sovrapposizione, ma non avremo anni e anni e anni in cui il classico e nuovo saranno contemporaneamente sul mercato."

Successivamente Kuniskis ha suggerito che tra non molto potrebbe arrivare una sorpresa per gli amanti delle muscle car Dodge tradizionali (forse una potentissima Dodge ibrida?). La presentazione però non avverrà nel 2024, e per il momento dobbiamo accontentarci di attendere aggiornamenti in tal senso. "Quando abbiamo annunciato che la Viper sarebbe stata messa da parte, e al contempo abbiamo presentato la versione ACR, si trattava del momento migliore per la Viper in termini di vendite...è stata un'unica corsa finale."

Allo stesso tempo Kuniskis ha rivelato che non sarà facile convincere i vecchi clienti circa il passaggio alla muscle car elettrica:"Quando attui un grande cambiamento, ci saranno sicuramente delle persone non più disposte a seguirti, almeno inizialmente." A ogni modo, il CEO si aspetta che i vecchi clienti torneranno sui propri passi una volta capito cosa Dodge può fare coi motori elettrici.

A proposito delle doti implicite nella futura Dodge a batteria, non possiamo non citare una feature molto particolare: la macchina potrà fare burnout con tutte e quattro le ruote.