Dodge svela nuovi motori termici HurriCrate e Hellephant: si sforano i 1.100 CV

Gli occhi dei fan di Dodge sono tutti puntati sul Dodge Charger Daytona SRT Concept presentato ad agosto e mostrato in questi giorni allo stand SEMA della casa automobilistica. Ci sono però anche ottime novità per i tradizionalisti: Dodge ha confermato i nuovi motori HurriCrate e Hellephant con potenza a quattro cifre.

Come ripreso da Motor1, all’evento SEMA Dodge ha svelato in primis la gamma HurriCrate, basata sul motore Hurricane inline six da 3,0 litri: la versione Cat 1 arriva a 420 cavalli e 635 Nm di coppia, per 2.500 giri al minuto, mentre Cat 3 sale a 550 CV e 720 Nm, per 3.500 giri al minuto. Queste restano stime preliminari e lo conferma anche la società; pertanto, meglio attendere i dati ufficiali che verranno divulgati il prossimo anno, dato che HurriCrate Cat 3 verrà messo in vendita dal Q2 2023. Non manca però alla lista un motore da corsa HurriCrate Cat X, ancora in fase di lavorazione.

La gamma Hellephant viene invece rinnovata con quattro motori da 3,0 litri: il C30 arriva a 900 CV, l’A30 passa di poco la soglia dei 1.000 CV, il C170 li supera facilmente e l’A170 sfora i 1.100 cavalli. L’unico altro dettaglio noto in merito a questi motori è la coppia dell’A30, pari a 1.292 Nm. Per essere poi completamente chiari, le lettere indicano la produzione del blocco in ghisa o alluminio, rispettivamente “A” e “C”, mentre i numeri indicano il carburante consigliato.

Come anticipato, i dati completi di questi motori verranno pubblicati soltanto il prossimo anno in occasione dell’avvio della produzione. Ciò che importa, per ora, è vedere come Dodge non intenda deludere gli amanti della combustione e scettici dell’elettrico.

Nelle scorse giornate è anche emerso che Dodge non vorrebbe abbandonare le muscle car a benzina.