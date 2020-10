Questa Dodge scarica fumo nero direttamente dal cofano ed è in vendita

Se avete 8.000 dollari da spendere, vi spieghiamo un metodo rapido e doloroso per farlo: su Facebook Marketplace è spuntato una Dodge Charger modificato da cima a fondo - con tanto di “ciminiera” per il fumo nero e denso che produce installata sul cofano.

Parliamo di una vettura che probabilmente in Europa non potrebbe circolare neppure in zone desolate e lontane dal traffico, un Dodge Charger che non ha più il suo motore originale V6 da 3.5 litri, bensì ha un più potente e ingombrante Cummins Turbodiesel da 5.9 litri - preso in prestito da un RAM dei primi anni 2000.

Da scheda tecnica il motore in questione eroga 325 CV e 827 Nm di coppia massima ed è pensato per un possente truck RAM in grado di trainare moltissimo peso. Su una Dodge Charger invece le prestazioni devono essere di gran lunga più “nervose”, a patto di spendere un po’ di denaro extra per il gasolio e non farsi trovare da Greta Thunberg o dai poliziotti di pattuglia.

Al quarto di miglio l’auto in questione passa a 15,8 secondi, a una velocità di circa 137 km/h. Certo la carrozzeria non è tenuta al meglio e i cerchi in lega non sono pervenuti, siamo però sicuri che qualche americano vorrà aprire il suo portafogli per un modello simile, magari qualche fan irreprensibile dei Diesel Brothers.