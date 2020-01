Dodge Ram affondata nel ghiaccio, il recupero del mezzo è geniale

Anche i migliori fuoristrada in circolazione posso finire in guai seri, finendo per restare incastrati o anche completamente distrutti, e richiedendo parecchi soldi per le successive riparazioni. Quello che è accaduto oggi però va un po' oltre il classico bloccarsi nel fango.

Ci troviamo infatti in posti parecchio remoti, più specificamente su un lago ghiacciato in Islanda. Il conducente di una Dodge Ram faceva per attraversare questo miscuglio di temperature estremamente rigide e condizioni del terreno impraticabili, quando si è ritrovato col veicolo fermo e affondato per metà all'interno del ghiaccio, senza alcuna possibilità di risolvere autonomamente la situazione.

Un video postato su Facebook documenta tutto: un gruppetto di automobilisti ha tentato il salvataggio del grosso mezzo tramite l'utilizzo di nove veicoli, tra i quali numerosi Toyota Land Cruiser, una Toyota Tacoma e una Ford F-350 con cerchi da ben 46 pollici.

Ad aiutare le operazioni ci ha pensato un complesso sistema di cinte e catene, quasi a suggerire che non fosse la prima volta che i ragazzi abbiano avuto a che fare con una problematica simile. I veicoli per il recupero sono stati disposti a ventaglio, e la serie di cablaggi ovviamente culminava sul frontale del Ram bloccato, ma non prima di passare sopra e sotto a degli enormi pneumatici utili a fare grip e a tenere tutto in ordine.

Purtroppo il video non ci mostra soltanto i preparativi e non l'effettiva operazione e quindi, a testimoniare la buona riuscita del piano, ci pensa solamente un'immagine a giochi fatti che potete vedere in fondo alla pagina. Questa mostra il grosso fuoristrada ricoperto di ghiaccio, ma al di fuori della morsa fatale nella quale si trovava in precedenza.

A proposito di Dodge, ci sono da poco arrivate notizie sulla prima Dodge Viper mai prodotta, la quale è stata venduta pochi giorni fa per quasi 300.000 dollari. Infine pare essere inarrestabile la Challenger, che a 10 anni dal lancio vende meglio di quando ha debuttato.