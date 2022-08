Il Dodge Ram 1500 TRX a 6 ruote motrici è davvero inarrestabile? Il salto finisce male

Di questi tempi molte persone sono alla ricerca della viralità tentando di scovare i segreti degli algoritmi o proponendo contenuti volutamente esagerati pur di attirare l’attenzione del prossimo. Tra questi, c’è qualcuno che ha pensato bene di far saltare un enorme Dodge Ram 1500 TRX a 6 ruote motrici ma l’acrobazia non è andata secondo i piani.

Il video in questione è stato pubblicato sul canale YouTube noto come The Triple F Collection e colui che c’è dietro ha una ricca collezione di veicoli tra i quali figura anche il particolare Dodge Ram successivamente distrutto: si tratta di un esemplare modificato da Apocalypse Manufacturing (guardate questa imponente Jeep Wrangler 6x6 con barra luminosa da 15.000 lumen), in Florida, specializzata in allestimenti a prova di bomba, almeno sulla carta.

Il Dodge Ram 1500 TRX nasce come pick-up già piuttosto estremo, ma le cure del preparatore vanno oltre, e aggiungono un asse sul posteriore, trasformandolo in un inarrestabile 6x6, ma fino a che punto? Ebbene, il protagonista del video ha pensato bene di scoprire i limiti del mezzo effettuando una prova di salto. Stando a quanto dichiarato, l’auto aveva già effettuato questo tipo di prova in altre circostanze senza battere ciglio, completando circa 15 salti prendendo la rampa a 30 mph, ossia 48 km/h.

A quanto pare questo non era abbastanza, perciò hanno aumentato la dimensione del salto, ma la velocità di esecuzione è rimasta la medesima. Il risultato? Il pick-up non ha raggiunto la zona di atterraggio, ma si è letteralmente schiantato contro la rampa in terra, distruggendo il sottoscocca del mezzo nella parte anteriore. Inoltre la violenza della botta è stata deleteria anche per gli occupanti, in particolar modo per il passeggero del pick-up, che ci ha messo un bel po’ di tempo per riprendersi dalla botta. Fortunatamente nessuno ha riportato danni dopo questa vicenda, ma non possiamo dire lo stesso del Dodge, che adesso dovrà passare un bel po’ di tempo in officina per essere rimesso in sesto.