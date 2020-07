Dodge punta tutto sulle drag race, la società lo ammette

Le Dodge sono vetture velocissime. Le muscle car della compagnia sono rinomate sul dritto e, se sommiamo la potenza dei tre esponenti della gamma del brand, e cioè Charger, Durango e Challenger, ne vengono fuori 2.314 cavalli americani.

Un problema che Dodge non riesce o non vuole evitare, è rappresentato dalle prestazioni in curva. Un fatto risaputo è che i prodotti casa automobilistica statunitense non spiccano in modo particolare quando c'è da gareggiare sul tracciato o su percorsi cittadini, e in questo senso ha parlato Tim Kuniskis, leader del brand FCA per quanto concerne le autovetture, in un'intervista per Muscle Cars & Trucks.

"Quello che vogliono i nostri consumatori è la ragione per la quale ci siamo inseriti in questo spazio (quello delle drag race), poiché i nostri clienti si 'identificano' sette volte di più con le drag race che con le gare su circuiti cittadini...questo non significa che siano per forza stati sulla griglia di partenza. E neanche che siano mai stati in una macchina veloce. E' perché tutti loro si sono ritrovati davanti a un semaforo, e almeno una volta hanno provato a seminare l'amico che si trovava di fianco." Queste le parole di Kuniskis.

Insomma, il dirigente è stato chiarissimo, ma poi ha proseguito parlando delle similitudini tra i veicoli della gamma, spiegando che l'inclusività è un valore per il brand, e che il somigliarsi dei prodotti serve a far sentire a proprio agio tutti i clienti, che si trovino su una Challenger da 30.000 dollari o su un Redeye da 90.000:"Voglio che facciate confusione tra una Challenger da 30.000 dollari e un Redeye da 90.000...non riceverete soltanto un Hemi da 5,7 litri, possederete una Challenger. Siete parte del team."

Per chiudere vogliamo restare nell'ambito di Dodge mostrandovi questa Charger mentre distrugge in gare di accelerazione una Ford Mustang, una Corvette C7 e una Tesla Model 3. Infine, ecco una drag race stradale tra una Challenger sotto steroidi e una Mustang.