Dodge non vuole abbandonare muscle car a benzina: si userà nuovo motore Hurricane?

Se da un lato il nuovo Dodge Charger Daytona SRT Concept si mostra con un suono strepitoso, pur essendo un modello elettrico, dall’altro le muscle car a benzina della casa statunitense potrebbero rimanere sul mercato ancora per qualche anno grazie alla sostituzione dei V8 pushrod con il nuovo Stellantis Hurricane inline six.

A parlarne è stato il CEO Tim Kuniskis durante un briefing con i media, nel quale si è parlato molto del futuro del marchio con l’elettrificazione. Oltre a lavorare sulle muscle car elettriche, Kuniskis ha intenzione di prolungare la vita delle sue versioni tradizionali a benzina grazie al motore Hurricane presentato a inizio 2022. Questa piattaforma arriverà a breve su veicoli Jeep e Ram, ma potrebbe trovare spazio anche su Charger e Challenger.

Già sappiamo che l’Hurricane è grande circa la metà del V8 di casa Dodge e presenta un blocco in alluminio leggero, doppie camme in testa e due turbo. La potenza nominale standard è di 400 CV e 610 Nm, ma a 26 psi di boost arriva a 500 CV e 644 Nm di coppia; in altri termini, possono sostituire i V8 ad aspirazione naturale da 5,7 litri e 6,1 litri. La progettazione di Charger e Challenger in grado di ospitare i motori Hurricane è possibile ma appare distante e, per tale ragione, è più plausibile una sostituzione delle muscle car con altre versioni.

Queste le parole di Kuniskis: “Sono stato molto trasparente sul fatto che le nostre prossime auto sono costruite sulla piattaforma STLA Large, e la STLA Large è una piattaforma multi-energia. Posso mettere un motore ICE lì dentro. Non significa che lo faremo, ma è totalmente possibile”. L’intenzione di salvare gli ICE con un motore più efficiente, dunque, potrebbe trovare qualche ostacolo, ma mai dire mai.

