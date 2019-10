Questa Dodge di legno da 265.000$ è perfetta per l'esplorazione

Legacy Classic Trucks è un'azienda famosa per il suo riportare alla luce vecchie glorie del passato, modificarle e riproporle con una nuova linfa. Ed è quello che ha fatto con la Dodge Power Carryall, preparata a puntino per l'esplorazione del Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti.

La società è stabilita a Jackson Hole, Wyoming, ed è particolarmente specializzata nella restaurazione di camion, come quello che potete vedere nel post di Instagram in fondo alla pagina. Se scorrete tra le creazioni di questi ragazzi non potete non rimanere sorpresi dalla passione che impiegano nel loro lavoro.

Ma veniamo alla loro ultima opera. Questo particolare veicolo in legno dispone di un motore Hemi da 5,7 litri, che genera tutta la coppia necessaria a spostare una montagna. La lista di parti modificate è interminabile, e sta ai clienti scegliere quali pezzi montare. E' possibile personalizzare il motore, la trasmissione, il cambio e parte dell'estetica, oltre a ricevere la l'integrazione di differenziali pneumatici bloccanti all'anteriore e al posteriore e di un robusto verricello. Insomma, non c'è nient'altro che potreste desiderare da un veicolo del genere.

Come preannunciato dal titolo, però, c'è una nota dolente: portare a termine un'operazione del genere non è affatto un qualcosa di economico, infatti parliamo di una Dodge rimessa in strada dopo 50 anni. Per tutto questo ben di dio bisogna sborsare infatti 265.000$, escludendo vari extra. La cifra per molti è sicuramente insormontabile, ma stiamo parlando di un esemplare unico sul quale sono state spese tantissime ore di lavoro aggiuntivo.

Di recente altre vetture straordinarie sono state riportate alla luce. Parliamo di una BMW 530 del '76 e di una McLaren F1 restaurata da MSO. Date un'occhiata, ne vale la pena.