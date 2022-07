Dodge al lavoro su un'ultima e assurda Challenger? Il canto del cigno supererà la Demon

Anche le Dodge Challenger e Charger sono destinate a diventare elettriche. Purtroppo si, anche le muscle car sinonimo di roboanti V8 e gomme posteriori bruciate diventeranno silenziose, ma prima di dirle addio, Dodge potrebbe proporre una versione finale della Challenger più assurda della Demon.

La Challenger infatti è in servizio da ben 14 anni, ma prima di mandare in pensione il motore termico Dodge potrebbe celebrarla come solo lei sa fare. Stando alle voci indiscrete provenienti dall’interno di Mopar, pare che i tecnici stiano lavorando su una versione speciale, e probabilmente in edizione limitata, basata sulla Challenger Hellcat, che avrà più potenza della Demon (guardate come impenna una Challenger Demon nella drag race con la Suzuki Hayabusa) e sarà alimentata a etanolo.

Ricordiamo che l’attuale generazione ha fatto il suo debutto sul mercato nel 2008, per poi ricevere la versione Hellcat nel 2014 e quattro anni più tardi la Demon. Invece il canto del cigno del modello sarebbe atteso per il 2023. Il motore sarà lo stesso V8 da 6.2 litri che si trova anche a bordo della Demon, e dovrebbe mantenere lo stesso sistema di alimentazione a doppio carburante, che sulla variante più potente esistente è in grado di erogare 808 CV alimentato a benzina, e 840 CV quando alimentato a etanolo. L’ultima Challenger dovrebbe andare ancora oltre.

A questo punto non resta che attendere la veridicità di tali affermazioni, e in particolare si potrebbe scoprire qualcosa durante la Speed Week che si terrà ad agosto in Michigan, dove Dodge presenterà tre nuovi veicoli elettrici, tra i quali il SUV Hornet, ossia la controparte americana del nostro Alfa Romeo Tonale.