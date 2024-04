Dodge Hornet vs Alfa Romeo Tonale, sfida impari fra gemelle negli USA

Confronto indecoroso o sensato? La Dodge Horner (in vendita negli Stati Uniti) è una gemella della Alfa Romeo Tonale, ma come sono andati i veicoli a livello di vendite? Chi ha vinto il confronto? C'è molta confusione, dal momento che i due veicoli sono praticamente identici a livello di infrastruttura e piattaforma.

La Dodge Hornet ha avuto un notevole successo nel primo trimestre del 2024 con ben 7.419 unità vendute. L'auto condivide la stessa piattaforma della Tonale, ma è più economica. Questa scelta ha suscitato disappunto tra i concessionari Alfa Romeo, dal momento che la Hornet e la Tonale sono fondamentalmente lo stesso veicolo.

Alfa Romeo, di contro, è riuscita a vendere solo 728 esemplari della Tonale negli Stai Uniti: un confronto indecoroso se paragonato ai numeri della Dodge. Ovviamente l'affezione al marchio fa la sua parte, ma al contempo è evidente che questi due veicoli (troppo simili tra loro) abbiano una differenza sproporzionata di prezzo. Al contrario, Jeep ha registrato un aumento delle vendite, cin una crescita complessiva del 2%. Chrysler ha visto un aumento del 9% nelle vendite, mentre Fiat ha registrato un aumento del 12%.

A metà marzo è scattato un maxi richiamo per i proprietari di Dodge Hornet e Alfa Romeo Tonale negli Stati Uniti, i quali dovranno riportare i loro veicoli in concessionaria per un problema riguardante un'etichetta degli pneumatici non conforme alle norme americane. Circa 36.093 vetture sono state coinvolte: in particolare le Hornet prodotte tra agosto 2022 e febbraio 2024 e Tonale tra febbraio 2023 e febbraio 2024. Il problema riguarda delle informazioni errate sulla capacità e il peso del veicolo.

Se negli Stati Uniti il fascino Dodge batte l'eleganza di Alfa Romeo, un mercato dove il Tonale va alla grande è quello spagnolo. Il piccolo SUV del Biscione, da solo, rappresenta ben il 62% delle immatricolazioni totali di Alfa Romeo in Spagna. Con 1.670 unità immatricolate tra gennaio e novembre 2023, il Tonale si è posizionato come la sesta auto più venduta nel competitivo segmento dei SUV-C ibridi plug-in. Ma più in generale, nel periodo gennaio-novembre del 2023, Alfa Romeo ha registrato una crescita del 5,3% nella penisola iberica, con 2.711 unità immatricolate e una quota di mercato dell'1,8%.

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.