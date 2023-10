La Dodge Hornet disponibile in Italia: la 'gemella' dell'Alfa Romeo Tonale 2.0 turbo

La Dodge Hornet, la “gemella” americana della nostra Alfa Romeo Tonale, è arrivata in Italia - in anteprima presso Fioravanti Motors. Il prezzo della versione con motore 2.0 turbo non elettrificata è di 59.900 euro - e vi spieghiamo subito perché.

Fioravanti Motors è dal 1985 concessionaria specialista di fuoristrada, pick-up, SUV e supercar americane, distributore e importatore per l’Italia dei marchi Chrysler, Chevrolet, Dodge, Ford, GMC, Toyota, Shelby e Lincoln. Con sede fisica a Castelmassa, in provincia di Rovigo, il distributore è fiero di annunciare l’arrivo della nuova Dodge Hornet.

Pur intrisa dello spirito americano più puro, la Hornet viene costruita presso l’impianto torinese Stellantis di Mirafiori, proprio accanto alla Tonale con la quale condivide buona parte delle tecnologie. La vettura viene prodotta per essere esportata unicamente in Nord America, sfoggiando un design differente rispetto a Tonale. La calandra è stata interamente ridisegnata, con fari LED del tutto inediti. Sul cofano campeggia una doppia presa d’aria, mentre i cerchi in lega da 20” montano pneumatici 235/40 ZR20.

All’interno le similitudini con la Tonale sono tantissime, ritroviamo infatti il quadro strumenti da 12,3” e lo schermo centrale per l’infotainment da 10,3” con software UConnect 5 - compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sul mercato italiano l’Alfa Romeo Tonale è disponibile in versione Mild Hybrid e Plug-in Hybrid, la Dodge Hornet invece non è elettrificata e monta un motore 2.0 turbo da 275 CV e 400 Nm di coppia, si può però avere anche Plug-in Hybrid con 290 CV.

Il cambio automatico a 9 rapporti le permette uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi nonostante la muscolatura. Bisogna poi citare la presenza di ammortizzatori Koni FSD a controllo elettronico e l’impianto frenante Brembo con dischi ventilati, dunque la Hornet può risultare anche più graffiante e sportiva della Tonale. Come detto in apertura però tutta questa qualità si paga: la 2.0 turbo costa 59.900 euro.

Il tutto mentre gli appassionati attendono con ansia una possibile Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio con motore V6, che però potrebbe non arrivare mai sul mercato...