Dodge Durango SRT Hellcat: già sold-out il super SUV di FCA

Muscoloso, potente e americanissimo, il Dodge Durango SRT Hellcat è il SUV sportivo di punta del gruppo FCA, da qualche giorno Stellantis, per il mercato degli Stati Uniti. La produzione del MY 2021 è limitata a 2.000 unità e gli ordini, aperti a novembre, sono ora completi.

C'è ancora una piccola speranza per gli statunitensi che lo volessero ordinare: “Sulla base della domanda prevista tutti gli ordini dei concessionari sono stati riservati, tuttavia c'è ancora tempo per assicurarsi un ordine invenduto”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO di Dodge. Ipotizziamo che per un'edizione limitata simile gli ordini invenduti non siano molti.

La versione SRT Hellcat del Durango è dotata di un V8 da 6,2 litri sovralimentato capace di sprigionare 720 CV di potenza e 875 Nm di coppia: è uno dei SUV più potenti mai creati! Nonostante i quasi 4.000 chilogrammi di peso il grintoso otto cilindri è capace di far scattare il Durango da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. L'edizione limitata include anche lezioni di guida sportiva presso la Bondurant High Performance Driving School.

Durante i test su strada, con cui ci si è preparati al lancio, è avvenuto un curioso e spiacevole episodio: un prototipo di Dodge Durango SRT Hellcat è stato rubato.