La sfida tra Dodge Demon e Tesla Model S Plaid è scontata: qual è il futuro delle muscle?

La Tesla Model S Plaid è arrivata sul mercato sconvolgendo completamente i precedenti record di accelerazione, sia sullo scatto da 0 a 100 km/h che per quanto concerne i tempi sul quarto di miglio. Qualcuno però non si è ancora arreso, e ha deciso di sfidare una delle vetture più veloci al mondo.

Stiamo parlando di una Dodge Challenger Demon apparentemente non modificata che, fino a un paio di anni fa, era in grado di mettere in ginocchio quasi ogni altra macchina, comprese molte supercar. Da parte sua può vantare ben 852 cavalli di potenza e più di 1.000 Nm di coppia erogati da un poderoso V8 turbocompresso da 6,2 litri. L'output le permette di passare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e di completare il quarto di miglio da fermo in meno di 10 secondi.

Dall'altra parte però c'è una elettrica che, proprio grazie alla natura dei suoi tre motori, esibisce istantaneamente tutta la coppia che ha a disposizione. La Model S Plaid mette in campo 1.020 cavalli di potenza e 1.400 Nm di coppia per uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 2 secondi.

Come avrete già facilmente intuito, tra le due sfidanti non c'è assolutamente storia, poiché la EV di Palo Alto prende immediatamente la testa della gara e continua ad accumulare un vantaggio significativo fino al traguardo.

Per Dodge rispondere aggiungendo altri cavalli ai motori termici di cui dispone è praticamente inutile, e la strada per il futuro è già stata comunicata: elettrificare i bolidi proprietari per stroncare la concorrenza. Inizialmente la casa americana comincerà a mettere in giro macchine a configurazione plug-in hybrid in modo tale da avere un boost prestazionale facile e veloce, ma più avanti si fionderà sulla propulsione completamente elettrica. La silenziosa ed avveniristica muscle car sarà un razzo ed eseguirà burnout con tutte e quattro le ruote.

Per chiudere restando in tema di veri mostri del quarto di miglio non possiamo non citare l'imbattibile Rimac Nevera, che coi suoi 1.940 cavalli ha disintegrato anche la Model S Plaid.